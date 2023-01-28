На выход? Почему Leroy Merlin закрыл две трети магазинов в Украине.

28 января, 09:09
Эксклюзив NV
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Французский ретейлер закрыл большинство магазинов в Украине (Фото:Leroy Merlin)

Французский ретейлер закрыл большинство магазинов в Украине (Фото:Leroy Merlin)

Автор: Александра Некращук

Французская сеть не смогла конкурировать с Эпицентром, а ныне — несет имиджевые риски из-за нежелания центрального офиса закрывать бизнес в России

Вместо Leroy Merlin в киевском ТРЦ Retroville, пострадавшем от обстрелов в конце марта прошлого года, появится DIY-супермаркет Олди. Открытие магазина запланировано на май, рассказала CEO торгового центра Рената Якубчиниене. Почему произошла замена арендатора, она не рассказала, в Олди пообещали предоставить комментарии позже. Leroy Merlin отказался восстанавливать разрушенный из-за российских обстрелов магазин, рассказали собеседники.

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Теги:   Leroy Merlin Эпицентр Война России против Украины

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