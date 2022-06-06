Дорогая столица. Почему в Киеве дорожает жилье, хотя сделок нет — интервью с совладельцем группы Ковальская
Сергей Пилипенко говорит, что Ковальская возобновила работы на своих стройплощадках (Фото:НВ)
Сергей Пилипенко о возобновлении строительства жилья и коммерческих объектов компании, поведении покупателей и ценах на квартиры
Российские ракеты летают над Киевом, но уже четверть строек возобновило свою работу, говорит совладелец группы компаний Ковальская Сергей Пилипенко. Уже сейчас понятно, что сроки ввода домов в эксплуатацию сдвинутся на полгода-год. Цены на квартиры растут из-за повышения себестоимости, хотя покупатели пока не спешат покупать квартиры в новостройках. Как бизнес работает с банками в условиях войны, сколько стоит построить бункер и какие технологии позволят девелоперам быстро отстроить разрушенное российскими оккупантами жилье, Сергей Пилипенко рассказал в интервью НВ Бизнес.
Застройщики, в том числе Ковальская, возобновили работы на стройплощадках. Почему, если риск обстрелов не миновал?
Мы живем в военное время, военные риски действительно есть. Оцениваем их как умеренные — следим за тем, как посольства других стран возвращаются в Киев и возобновляют работу. Наши основные стройки и активы находятся в столице, мы видим официальные заявления Виталия Кличко и других лиц, которые непрямо говорят, что можно потихоньку возвращаться в Киев.
Еще в начале апреля мы запустили свои промышленные предприятия по выпуску бетона, железобетонных конструкций и пр. В начале мая возобновили строительство.
Сколько, по вашим данным, строек работает в Киеве?
Реально — не более 25%.
Работы на большинстве стройплощадок не ведутся?
Работы могут идти, но потребление строительных материалов составляет лишь 15% от довоенного объема. В первую очередь запустились объекты, которые находятся на финальной стадии, по остальным динамика строительства в разы ниже довоенной.
Это значит, что сроки строительства домов затянутся?
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