Тень «друга Путина». Почему не работает киевский ТРЦ Ocean Plaza 24 июня, 08:56 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською ТРЦ Ocean Plaza не работает с начала российского вторжения в Украину (Фото:facebook Ocean Plaza)

Один из самых успешных торговых центров Киева по прежнему связывают с российскими собственниками. Ocean Plaza могут национализировать

ТРЦ Ocean Plaza закрыт с начала войны. И даже после массового возвращения киевлян, в ТРЦ работает только гипермаркет Ашан и соседние магазины. Это — нетипичная картина. В Киеве возобновили работу практически все ТРЦ, даже пострадавший от российской ракеты Retroville.



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Когда заработает весь ТРЦ — загадка даже для его арендаторов. «Телефоны менеджеров торгового центра отключены. Они отвечают только на письма по электронной почте и утверждают, что Ocean Plaza возобновит работу. Но когда — не говорят», — рассказал НВ Бизнес директор торговой сети по продаже одежды и обуви, пожелавший остаться неназванным.

Возможно, торговый центр не открывают из-за его владельцев, предполагает соучредитель Ассоциации ретейлеров Украины Андрей Жук. Контрольный пакет в ТРЦ еще несколько лет назад официально принадлежал российским собственникам — семье и партнерам Аркадия Ротенберга, олигарха и друга Владимира Путина.

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