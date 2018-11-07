Крупнейшие сети супермаркетов в Украине вошли в антирейтинг по зарплате

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ОКН ГФС) составил антирейтинг заработной платы крупнейших сетей супермаркетов.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно результатам проведенного анализа, среди крупных ритейлеров, обнаружились компании, выплачивающие минимальную заработную плату в размере 3-4 тыс. грн в месяц.
По данным Офиса крупных плательщиков, Ритейл центр, владеющий супермакетом Фуршет при количестве работающих в 2,1 тыс. человек декларирует среднюю зарплату на предприятии в размере 3,7 тыс. грн.
В супермаркетах Эко средняя зарплата составляет 3,6 тыс. грн, количество работающих – 4,9 тыс. А Фудком, который владеет супермаркетом Велика кишеня имеет 700 работников, которым платит 4,4 тыс. грн. В суперамкетах Варус 4,9 тыс. работников получают 4,1 тыс. грн.
Компания Таврия плюс, владеющая супермаркетами Таврия В, Космос, имеет 1,7 тыс. сотрудников, и платит им 4,1 тыс. грн.
Ранее сообщалось, что работодатели последние два месяца массово регистрируют наемных работников. Больше всего официально зарегистрировано в сферах розничной торговли, общественного питания и строительства.
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