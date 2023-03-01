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Кто будет заниматься этим вопросом?

Подать заявку можно через Дию, ЦНАП, органы соцзащиты или нотариуса, объясняет министр инфраструктуры, занимающийся этими проблемами, Александр Кубраков. Они принимаются во время военного положения и еще год после его завершения. Однако если квартира или дом пострадали из-за разминирования, например, через три года после нашей победы, то компенсацию также выплатят.

В каждой общине, пострадавшей от российской агрессии, будет создана комиссия для рассмотрения заявок, которая будет определять размер компенсаций. В ее состав войдут представители местных властей, предприятий, оценщики и эксперты международных организаций. Решение комиссии должен утвердить орган местного совета или руководитель военной или военно-гражданской администрации. Все эти решения могут быть обжалованы в судебном порядке. Комиссии должны вынести свой вердикт через 30 дней.

Данные о каждом пострадавшем будут заносить в электронный реестр уже работающего поврежденного или уничтоженного имущества. В нем будет содержаться информация о владельцах, их имуществе, убытках, а также решение комиссий о предоставлении компенсаций. Через реестр будут выдаваться жилищные сертификаты, с помощью которых можно будет приобрести жилье в любом уголке Украины.