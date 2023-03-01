Компенсация за утраченное жилье во время войны. Как, сколько и когда заплатят пострадавшим — ответы на 5 вопросов
1 марта, 07:50
1 марта, 07:50
Верховная Рада 24 февраля во втором чтении утвердила профильный законопроект №7198, в котором прописан механизм компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье. Документ пока не подписан президентом Владимиром Зеленским, поэтому не вступил в законную силу.
В законопроекте указано, что компенсацию получат владельцы квартир, частных и садовых домов, а также недостроенных объектов. Средства могут получить ОСМД, ЖСК, если из-за действий агрессоров пострадала часть дома – кровля, подъезд или освещение. На компенсацию могут рассчитывать не только собственники жилья, но и их наследники.
Подать заявку можно через Дию, ЦНАП, органы соцзащиты или нотариуса, объясняет министр инфраструктуры, занимающийся этими проблемами, Александр Кубраков. Они принимаются во время военного положения и еще год после его завершения. Однако если квартира или дом пострадали из-за разминирования, например, через три года после нашей победы, то компенсацию также выплатят.
В каждой общине, пострадавшей от российской агрессии, будет создана комиссия для рассмотрения заявок, которая будет определять размер компенсаций. В ее состав войдут представители местных властей, предприятий, оценщики и эксперты международных организаций. Решение комиссии должен утвердить орган местного совета или руководитель военной или военно-гражданской администрации. Все эти решения могут быть обжалованы в судебном порядке. Комиссии должны вынести свой вердикт через 30 дней.
Данные о каждом пострадавшем будут заносить в электронный реестр уже работающего поврежденного или уничтоженного имущества. В нем будет содержаться информация о владельцах, их имуществе, убытках, а также решение комиссий о предоставлении компенсаций. Через реестр будут выдаваться жилищные сертификаты, с помощью которых можно будет приобрести жилье в любом уголке Украины.
Размер компенсации будет рассчитываться для каждого пострадавшего отдельно. Формула проста: площадь поврежденного жилья умножат на стоимость 1 квадратного метра, которую будут определять в соответствии с актом Кабмина. После этого владелец получит жилищный сертификат на определенную сумму, позволяющий приобрести квартиру или дом в любом регионе страны. Можно, например, объединить два сертификата для покупки жилья. Срок действия документа – пять лет. Владелец жилья может доплатить, если указанной в документе суммы не хватит на покупку квартиры или дома.
Если, например, частный дом пострадал и его владелец хочет отстроить новый, он получит средства на счет. Однако использовать их сможет только для выполнения строительных работ.
Денежные средства на восстановление жилья будут поступать в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут выплачиваться еще до получения репарации от России. В нем уже есть 17 млрд грн конфискованных активов страны-агрессора. Выделять средства планируется из госбюджета, а также от международных партнеров и доноров через платформу United24.
По подсчетам KSE, нанесенные жилищному фонду убытки оцениваются уже в $52,5 млрд.
Непонятно, как будут рассчитывать стоимость пострадавшего жилья, особенно в наиболее пострадавших городах страны, таких как Мариуполь, Бахмут или Соледар. «Можно взять за основу базу оценки недвижимости, однако она не продемонстрирует реальную картину. Потому что она может быть несколько ниже реальной цены», — говорит директор по маркетингу и продажам компании Горжилстрой Ангелина Деревлева. В качестве примера она приводит жилье в домах на Осокорках, где оценочная стоимость квартир в среднем составляет 36–-40 тыс. грн, а реальная — 50 тыс. грн за кв м. Разницу придется доплачивать покупателям.
За имеющиеся средства можно приобрести около 1,7 тыс. квартир, отмечает председатель правления банка Глобус Сергей Мамедов. Он добавляет, что к решению этого вопроса нужно подойти комплексно — заказывать жилье у застройщиков, а также предлагать людям из наиболее пострадавших регионов переехать в места, где есть работа. «Ведь все в таком случае могут переехать в условный Ирпень и сидеть там», — говорит Мамедов. Жилищ, находящихся на первичном рынке, не хватит для обеспечения потребностей всех пострадавших. И если предложение не станет расти, то цены быстро пойдут вверх.
Самый болезненный вопрос – кто будет получать средства в первую очередь. И где потерявшие все переселенцы будут брать деньги для доплаты, чтобы купить квартиру или отстроить дом.
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