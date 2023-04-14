Проблема для Кличко. Киевгорстрой остановил работы на всех стройплощадках — будут ли его спасать?

14 апреля, 12:18
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NV Премиум
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Краны на стройплощадках КГС замерли с конца декабря прошлого года (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Краны на стройплощадках КГС замерли с конца декабря прошлого года (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Автор: Александра Некращук

Крупнейший застройщик столицы уже больше трех месяцев не строит жилье на всех своих 17 объектах из-за нехватки средств. Компания обратилась за помощью к главному акционеру — Киевсовету

«Сложное время требует непростых решений», — написал на своей странице в facebook Игорь Кушнир, глава правления ХК Киевгорстрой (КГС), крупнейшего застройщика столицы. С конца декабря все работы на 17 строительных площадках компании приостановлены.

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Застройщику не хватает средств, утверждает Кушнир. После начала войны себестоимость работ и материалов значительно возросла. Каков масштаб проблемы? Кушнир просит покупателей уплатить задолженность по рассрочке платежей, а главного акционера, Киевсовет, докапитализировать компанию на 1 млрд грн и приобрести жилье для нужд города на 300 млн грн.

Финансовые проблемы крупнейшего застройщика Киева будут решены, надеются инвесторы и участники рынка. А как на самом деле?

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Почему остановились работы?

Теги:   Недвижимость Киеврада Киевгорстрой Игорь Кушнир

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