Какими будут цены на жилье в 2019 году Сегодня, 11:12 182 Цей матеріал також доступний українською Цены на первичную недвижимость в следующем году не упадут, а вероятнее, возрастут Фото: pixabay. com

Цены на недвижимость в Украине в 2019 году будут стабильными, а количество новых проектов на первичном рынке уменьшится, заявляют аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. В прошлом году средние цены по пяти крупнейших городах Украины падали ежемесячно почти на процент, а в этом году - на одну десятую процента.

Покупают все больше

Представитель ассоциации Эдуард Бразас в комментарии Радио НВ рассказал, что активность покупок в последние годы растет в среднем на 10% в год. По его прогнозу, она будет и дальше увеличиваться. Однако 2019 год покажет меньшие цифры, поскольку это год выборов. И все же основной интерес на рынке жилья сосредоточен на эконом-сегменте. При этом Бразас подчеркнул, что на первичном рынке темпы прироста новых проектов уменьшатся, поскольку застройщики последние годы активно работают и сейчас много предложений на рынке.

"Если мы говорим о Киеве, то до 80% спроса сосредоточено на сегменте недвижимости 50 тысяч долларов. Даже трехкомнатные квартиры в определенном смысле перешли в эконом-сегмент. Тем не менее спрос есть, сделки осуществляются. Рынок достаточно живой", - отметил Бразас.



Цены на первичке могут вырасти

Цены на первичную недвижимость в следующем году не упадут, а вероятнее, вырастут. На сколько - все будет зависеть от курса доллара, уровня минимальной заработной платы и конечно же от того, как будут разворачиваться последние события в связи с военным положением. Об этом в комментарии НВ отметил руководитель Негосударственного экспертного бюро Анатолий Топал.

По его словам, росту спроса на жилую недвижимость на первичном рынке способствуют программы лояльности и финансовые инструменты, предложенные застройщиками. Инвесторы, то есть покупатели, все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - от 30 до 50% и подтверждения своей финансовой состоятельности.

"В 2017 году вектор спроса начал возвращаться на вторичный рынок. Но осенью 2017 года и в начале 2018 года застройщики начали массово выходить с программой кредитования и рассрочек. Благодаря этому они вернули на первичный рынок значительную часть спроса", - пояснил Топал.

Не обращать внимание на новогодние акции

Эксперт по вопросам недвижимости SV Development Сергей Костецкий рассказал Радио НВ, что 2018 год и на рынке первичной и вторичной недвижимости отличился спокойствием. Примерно на треть уменьшилось количество сделок с неновым помещением. Застройщики начали активно возводить смарт-жилье. Самих сделок по новым квартирам стало больше, но общая сумма меньше. Костецкий посоветовал потребителям не поддаваться на какие-то новогодние акции, ведь они почти всегда есть из-за большого предложения.

"В 2019 году никаких колоссальных изменений не произойдет. Будет незначительный рост цен на первичном рынке. В зависимости от курса доллара будет зависеть ценовое предложение на вторичке. Возможно, произойдет незначительный спад - до 5-7% от нынешней цены", - спрогнозировал эксперт.

Согласно информации Госкомстата, квартиры на вторичном рынке в третьем квартале 2018 года подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4%, а на первичном рынке - на 5,5%. По данным ежеквартального отчета Министерства юстиции, в третьем квартале 2018 года нотариусы заключили на 10% больше сделок с недвижимостью, чем за аналогичный период 2017 года.