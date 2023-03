С искусственным интеллектом. Украинское приложение для аренды жилья bird заработает в Варшаве 24 марта, 15:09 Варшава (Фото:Figurniy Sergey / Depositphotos)

Украинское приложение для аренды квартир bird запустится в Варшаве, в первую очередь оно рассчитано для украинцев, проживающих в столице Польши.

Только официально в Варшаве зарегистрировано 105 тыс. украинцев, для которых поиск жилья — главная проблема, сообщили в пресс-службе портала новостроек ЛУН.

До 2022 года bird работал исключительно в Киеве. В 2022 году приложение расширило свою географию и запустилось в Лондоне и Львове.

Видео дня

В приложении доступна возможность самостоятельно обвести район, где в первую очередь интересует аренда жилья, просмотреть имеющиеся варианты и подписаться на обновление.

Приложение содержит искусственный интеллект (AI bird assistant), который удаляет дубликаты объявлений. Фильтры показывают центральные/спальные районы, помогают отсортировать квартиры по квадратуре, выбрать новостройки или дома старого жилого фонда.

Также доступна функция «бабушкин ремонт», отфильтровывающая жилье по интерьеру и мебели. В Варшаве также будет возможность выбрать, какой интерьер будет тебя окружать.

Приложение bird получило две премии Red Dot в 2019 году, а лондонское приложение получило отличие № 1 Product of the Day and Week на Product Hunt в июне 2022 года. Также bird стал одним из участников Google Startup Fund — фонда поддержки украинских стартапов.