Успел поработать два месяца. JYSK возобновляет работу магазина в Буче, разрушенного оккупантами 19 мая, 19:22 Цей матеріал також доступний українською Сеть JYSK в Украине до войны насчитывала 85 магазинов (Фото:Пресс-служба JYSK)

В начале июня JYSK возобновит работу магазина в Retail Park Bucha. Он был открыт 16 декабря в новом формате 3.0 и разрушен русскими оккупантами.

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«Во время оккупации магазин был полностью разграблен, вынесен товар, повреждены техника и оборудование, фасады, выломаны двери», — заявили в компании.

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Общие потери магазина в Буче составили почти 8 млн грн. Магазин JYSK в Гостомеле вообще уничтожен, добавили в JYSK.

«Восстановление магазина в Буче — чрезвычайно важное и символическое событие для всего JYSK. Многие работники в Буче и Гостомеле пережили тяжелый психологический стресс из-за оккупации — недели в подвале без связи, воды, продуктов питания и т. д. », — рассказал исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

Как сообщалось, ранее Jysk объявил, что навсегда закрывает свои магазины в России.

JYSK — международная сеть магазинов по обустройству пространства в доме и саду, представленная в 50 странах, часть семейной Lars Larsen Group. На 24 февраля 2022 года в Украине работало 85 магазинов группы и строилось 7 новых.

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