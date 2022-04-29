Слишком рискованный бизнес. Один из трех крупнейших гостиничных операторов уходит из России 29 апреля, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Интерьер номера отеля Crowne Plaza в Москве (Фото:Booking)

Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group уходит из РФ. Компания занимала третье место по номерному фонду среди всех участников рынка.

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IHG со штаб-квартирой в британском Денхэме ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники на рынке. В IHG отказались от комментариев.

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IHG в России входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке, управляет 29 отелями суммарным фондом 6,6 тыс. номеров. Среди брендов, представленных в РФ, — Crowne Plaza, InterContinental, Holiday Inn, Indigo. Ежегодный доход сети составлял около $124 млн.

10 марта компания заявила, что приостанавливает открытие новых отелей в России, но речь об окончательном уходе с рынка не шла. Сейчас источники издания говорят о том, что IHG готова полностью свернуть бизнес в РФ из-за политических рисков.

До этого крупные западные гостиничные операторы в РФ покидали только единичные объекты, принадлежащие бизнесменам и компаниям из санкционных списков. Так, Hyatt в одностороннем порядке расторгла договор со структурами ВТБ, владеющими московской гостиницей Hyatt Regency Petrovsky Park.

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