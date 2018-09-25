H&M тестирует новый формат магазинов и поднимает цены

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H&M переключается на одежду из линеек Trend и Premium Quality

H&M переключается на одежду из линеек Trend и Premium Quality

Шведский ритейлер H&M решил поменять концепцию работы своих магазинов и больше не будет ориентироваться на массовость продаж.

После десятилетий быстрого расширения, в последние годы продажи H&M практически не растут, а акции компании с 2015 года упали почти на две трети, пишет агентство Reuters.

При этом, H&M является вторым по величине розничным ритейлером одежды в мире после испанского Inditex. Торговая сеть H&M на конец мая этого года состояла из 4 801 магазина в 69 странах.

H&M тестирует новый формат работы магазина, который будет в корне отличаться от привычных. Например, в новом магазине в Стокгольме меньше товаров, зато много одежды из линеек Trend и Premium Quality, которую компания обычно продает онлайн. Цены на эти товары выше, чем на другие: если обычно кожаные куртки стоят около 1 тыс. шведских крон (чуть больше $100), то куртки Premium Quality – 3 499 крон (около $384).

"Мы должны поднять уровень качества в целом: товаров будет меньше, но представлять нужно лучше. Задача – иметь возможность продавать больше с меньшими затратами и делать это экономически эффективным способом", – отметил главный исполнительный директор, внук основателя H&M Карл-Йохан Перссон.

Кроме нового подхода к представлению товаров в магазинах пытаются создать дружескую атмосферу: поставили кофе-машины, проводят специальные мероприятия для покупателей из "клуба лояльности" (например, занятия по йоге).

Изменение концепции увеличило продажи и прибыль, отметил руководитель отдела развития бизнеса и онлайн-направления H&M Дэниел Классон.

Ритейлер планирует адаптировать новые подходы и в других магазинах.

Шведская Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) - основана в Швеции в 1947 году, одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,8 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.

Кроме H&M в группу компании входят такие бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, Other Stories и H&M Home, а также ARKET.

По данным компании, в 2017 году продажи компании составили 232 млрд шведских крон.

Напомним, что H&M открыл свой первый украинский магазин в ТРЦ Lavina Mall 18 августа. А 18 октября ритейлер обещает открыть второй магазин в ТРЦ SkyMall.

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