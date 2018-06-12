H&M назвал дату открытия первого магазина в Украине

Первый H&M появится в Украине уже летом

Один из крупнейших международных и крупнейший в Европе ритейлер H&M (Hennes & Mauritz) в августе откроет свой первый магазин в Украине.

Об этом НВ Бизнес сообщила пресс-служба ритейлера в Украине.

Магазин будет открыт в киевском торговом центре Lavina Mall. Площадь составит 2,9 тыс. кв. м. Магазин предложит, как одежду бренда, так и товары для дома H&M Home.

"Мы счастливы наконец-то открыть в Украине наш первый магазин… Также мы очень гордимся новыми сотрудниками! Нам удалось собрать идеальную команду для украинского рынка", - цитирует пресс-служба генерального директора H&M в Украине Доминика Фантачино.

Напомним, что осенью 2017 года H&M подписал контракт об открытии магазина с ТРЦ Lavina Mall Вагифа Алиева.

А в начале этого года ритейлер начал поиск персонала для работы в Украине.

Шведская Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) - основана в Швеции в 1947 году, одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.

Кроме H&M в группу компании входят такие бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, Other Stories и H&M Home, а также ARKET.

По данным компании, в 2017 году продажи компании составили 232 млрд. шведских крон.

По данным исследования компании GfK Ukraine, лидерами среди международных сетей, которых не хватает украинцам, оказались магазины товаров для дома IKEA (46,8% проголосовавших) и одежды H&M (39,4%).

Отметим, что шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA также подтвердила информацию о выходе на украинский рынок.