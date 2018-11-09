ГФС потребовала от Нафтогаза 16,3 млрд грн за победу над Газпромом

Государственная фискальная служба (ГФС) требует от Нафтогаза Украины уплаты в госбюджет 16,3 млрд грн (около $600 млн) в качестве налога на добавленную стоимость (НДС) в связи с выигранным против Газпрома дела в Стокгольмском арбитраже.

Об этом свидетельствует информация в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций НАК, который есть в распоряжении агентства Интерфакс-Украина.

Как отмечается, ГФС направила НАКу соответствующее уведомление о занижении налоговых обязательств.

"Нафтогаз возразил против вывода налоговой проверки, и на дату настоящего проспекта ценных бумаг не было ни пересмотренного решения налоговых органов, ни изменений в позиции компании", – отмечается в документе.

НАК поясняет, что Стокгольмский арбитраж по делу о контракте на транзит присудил ему $4,6 млрд, из которых $3,9 млрд – компенсация потерь и убытков, а $0,8 млрд – проценты. Как отмечает компания, до 2016 года услугу по транзиту не облагались НДС, поэтому компания оплатила 4,8 млрд грн этого налога только за компенсацию за 2016-2017 годы, или за $0,9 млрд из присужденных $3,9 млрд. Однако ГФС сочла вусю сумму компенсации платой за услуги, на которую следует начислить НДС в 2018 году.

В проекте проспекта также говорится о налоговых претензиях и к "дочке" НАК – оператору газотранспортной системы Укртрансгаз: около 2,3 млрд грн по обязательствам по НДС и налогу на прибыль и около 1,6 млрд грн (суммарно около $100 млн) за неправильно рассчитанные убытки. Однако Укртрансгаз оспорил эти налоговые выводы в суде.

Нафтогаз Украины объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам первого полугодия 2018 года Нафтогаз и входящие в него компании отчитались об уплате в государственный бюджет 71,7 млрд грн налогов и дивидендов, или около 17,7% общих доходов госбюджета за этот период. За 2017 год НАК консолидированно уплатил в госбюджет 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

НАК по итогам 2017 года получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.