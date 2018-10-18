H&M открыл второй магазин в Украине

В ТРЦ SkyMall открыли второй магазин H&M в Украине.

Об этом пишет издание The Village Украина.

Второй киевский H&M разместили на втором этаже SkyMall. Площадь магазина - около 2,5 тыс. кв. м.

В новом магазине представлены коллекции женской, мужской, подростковой и детской одежды. Здесь также можно приобрести аксессуары, белье, спортивную одежду и линейку H&M +, предлагающую размерную сетку до 56 размера. Также в продаже будет премиальная линия бренда H&M Studio. А вот товаров для дома H&M Home и линейки косметики не будет.

Отмечается, что третий магазин H&M в Украине откроют в киевском ТРЦ Ocean Mall летом 2019 года.

Шведская Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) - основана в Швеции в 1947 году, одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.

Кроме H&M в группу компании входят такие бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, Other Stories и H&M Home, а также ARKET.

По данным компании, в 2017 году продажи компании составили 232 млрд шведских крон.

Напомним, что H&M открыл свой первый магазин в ТРЦ Lavina Mall 18 августа.

Также сообщалось, что H&M задумался о запуске в Украине онлайн и стрит-ритейл магазинов.