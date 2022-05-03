Уничтожено 1,6 млн бутылок. GoodWine показал фото полностью разрушенного российской ракетой склада в Стоянке

3 мая, 17:08
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Склад GoodWine под Киевом был уничтожен российской ракетой (Фото:GoodWine)

Склад GoodWine под Киевом был уничтожен российской ракетой (Фото:GoodWine)

Попадание российской ракеты полностью разрушило склад компании GoodWine в селе Стоянка Бучанского района Киевской области.

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«Уничтожено 100% площади», — сообщили в компании.

Уничтоженный склад GoodWine в селе Стоянка под Киевом (Фото: GoodWine)
Уничтоженный склад GoodWine в селе Стоянка под Киевом / Фото: GoodWine

Площадь склада составляла 10 тыс. кв. м. В нем хранились вино, крепкие напитки, продукты, пиво, вода и безалкогольные напитки, аксессуары для дома, книги, декор.

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Площадь склада составляла 10 тысяч квадратных метров (Фото: GoodWine)
Площадь склада составляла 10 тысяч квадратных метров / Фото: GoodWine
Последствия ракетных обстрелов складов GoodWine (Фото: GoodWine)
Последствия ракетных обстрелов складов GoodWine / Фото: GoodWine

«На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных», — сообщили в компании.

На уничтоженном складе было более 1,6 млн бутылок вина, не считая крепких напитков, книг, аксессуаров для дома (Фото: GoodWine)
На уничтоженном складе было более 1,6 млн бутылок вина, не считая крепких напитков, книг, аксессуаров для дома / Фото: GoodWine

Сейчас GoodWine организовал складскую логистику на собственных объектах компании.

«В будущем планируем реорганизовать склад в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева. Общую сумму ущерба оцениваем в 15 млн евро», — добавили в GoodWine.

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Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Алкоголь Киевская область Good Wine Ритейл Розничная торговля Война России против Украины

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