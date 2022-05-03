Уничтожено 1,6 млн бутылок. GoodWine показал фото полностью разрушенного российской ракетой склада в Стоянке
Склад GoodWine под Киевом был уничтожен российской ракетой (Фото:GoodWine)
Попадание российской ракеты полностью разрушило склад компании GoodWine в селе Стоянка Бучанского района Киевской области.
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«Уничтожено 100% площади», — сообщили в компании.
Площадь склада составляла 10 тыс. кв. м. В нем хранились вино, крепкие напитки, продукты, пиво, вода и безалкогольные напитки, аксессуары для дома, книги, декор.
«На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных», — сообщили в компании.
Сейчас GoodWine организовал складскую логистику на собственных объектах компании.
«В будущем планируем реорганизовать склад в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева. Общую сумму ущерба оцениваем в 15 млн евро», — добавили в GoodWine.
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