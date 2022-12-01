Первый в городе. Украинский ресторанный холдинг! Fest открыл бар Пьяная вишня в Гданьске 1 декабря, 18:00 Бар Пьяная Вишня в Гданьске (Фото:Андрій Худо via Facebook)

Украинский ресторанный холдинг! Fest открыл первый бар Пьяная вишня в Гданьске, что в Польше.

Об этом сообщил совладелец холдинга Андрей Худо.



«Осень заканчивается положительной новостью — мы открыли Пьяную вишню в самом сердце Гданьска на Длуги Тарг, 22/23» — написал Худо.

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Гданьск стал десятым городом за границей Украины, где открылась Пьяная вишня. Ранее бары сети появились в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Лодзи, Познани (Польша), а также в Кишиневе (Молдова), Будапеште (Венгрия), Бухаресте и Брашове (Румыния).

Владельцами холдинга! Fest Андрей Худо, Юрий Назарук, Дмитрий Герасимов.

