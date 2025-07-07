Европа даст $400 миллионов. В Украине начинают строить арендное житло для переселенцев

«Сейчас мы ведем переговоры с Еврокомиссией, с Европейским инвестиционным банком. Они поддержали и подтвердили свою готовность участвовать в этом проекте (муниципального арендного жилья, — ред.). И на сегодняшний день речь идет о стартовых $400 млн на первые 10 пилотных общин», — заявил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сообщает Укринформ.

Он отметил, что сейчас идет дискуссия, где именно будут реализовываться такие проекты.

С одной стороны, как отметил Кулеба, есть запрос общества, чтобы муниципальное жилье размещалось ближе к тем регионам, откуда происходят потенциальные арендаторы, а это регионы, которые приближены к временно оккупированным территориям или тем, где сейчас идут боевые действия. С другой стороны, европейские партнеры видят реализацию проекта в общинах, ближе к Европейскому Союзу.

Он анонсировал совместный проект с Мариупольским городским советом по строительству жилья для внутренне перемещенных лиц из Мариуполя.

«Запускаем строительство в городе Белая Церковь нового жилого массива для переселенцев из Мариуполя. Это будет жилой квартал, который сочетает сразу два решения. Это строительство муниципального арендного жилья. Квартиры будут передаваться в пользование внутренне перемещенным лицам. И льготное ипотечное кредитование — это также наша новелла для тех мариупольцев, кто готов приобрести жилье», — сказал вице-премьер.

Проект будет рассчитан на внутренне перемещенных лиц; людей, у которых жилье осталось на временно оккупированной территории; семей погибших военнослужащих, работников образования, медиков и тому подобное.

Проект предусматривает строительство трех жилых комплексов. Для реализации проекта уже определен земельный участок коммунальной собственности площадью около 11 га.

По словам Кулебы, стоимость будет зависеть от региональных условий, также будут учитываться доходы семьи. Жилье будет оборудовано мебелью, техникой, будет иметь базовый ремонт. Стоимость аренды однокомнатной квартиры, по его словам, будет до 5 тыс. грн. В проекте предусматривается строительство как однокомнатных квартир, так и двух- и трехкомнатных.

Ожидается, что первые строительные процессы должны стартовать уже в 2025 году.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал экспериментальный проект фонда муниципального арендного жилья.