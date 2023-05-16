Рубашки против экологии. В Европе запретят выбрасывать и сжигать непроданную одежду 16 мая, 12:45 Ежегодно жители ЕС выбрасывают около 6 млн тонн текстиля (Фото:5seconds / depositphotos)

Страны-члены Европейского союза предварительно одобрили запрет на уничтожение непроданной одежды для уменьшения отходов от текстильной промышленности, составляющей пятую часть выбросов парниковых газов в ЕС.

Об этом сообщает Financial Times.



По оценкам Европейской комиссии, ежегодно жители ЕС выбрасывают почти 6 млн тонн текстиля, однако только четверть от этого объема перерабатывается.

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Бизнесмены и политики предупреждают, что чрезмерное экологическое регулирование может подавить европейскую экономику. Президент Франции Эммануэль Макрон на днях призвал к «регуляторной паузе» новых экологических мер, чтобы Европа могла сосредоточиться на применении уже существующих законов.

Товары, которые потребители возвращают в магазины, розничным площадкам трудно перерабатывать, поэтому они часто выбрасывают или уничтожают их. Дизайнерские бренды тоже часто уничтожают нежелательный товар, чтобы предотвратить его попадание на черный рынок. Британский розничный сетевой магазин Burberry сообщил, что в 2018 году сжег не проданные товары на сумму 28,6 млн фунтов стерлингов, но после громкой критики отказался от такой практики.

Еврокомиссия в марте 2022 года представила план, направленный на поддержку переработки и повторного использования товаров, в частности текстиля и обуви, часто подвергающихся уничтожению из-за роста онлайн-продаж. Однако тогда в ЕК не запрещали уничтожать непроданный товар, а только требовали от крупных компаний отчитываться об объемах выброшенной продукции.

На прошлой неделе государства-члены ЕС уже поддержали запрет на уничтожение одежды и аксессуаров, который попадет к требованиям по экодизайну для производителей на их территории. По этому проекту каждый товар будет иметь «паспорт продукта», который будет содержать информацию о его изготовлении, а онлайн-маркетплейсам будут выдвинуты требования по продаже соответствующих товаров. В ходе обсуждений возникали предложения расширить требования по экодизайну на электронику и обувь.

Запрет не касается малого бизнеса, а средний бизнес получит больше времени на переход.

Швеция, где находится розничный одежный гигант H&M, выступает против инициативы.