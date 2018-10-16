Экспансия в регионы. Владелец Lavina Mall нацелился на все крупнейшие города Украины

Бизнесмен Вагиф Алиев, инвестор и собственник ТРЦ Lavina, Blockbuster и Ocean Mall в Киеве, планирует зайти с проектами мегамоллов в крупнейшие украинские города.

Об этом он заявил в блиц-интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Мы уже знаем, в какие города пойдем. Через два года "накроем" все регионы. По одному торговому центру будем строить в каждом крупом городе", – сообщил он.

По словам бизнесмена, концепция мегамоллов в регионах будет схожа со столичной.

"Все мои проекты будут с энтертейнментом, концертными залами, с IKEA и строительными магазинами. Без этого вскоре будет очень сложно работать в торговой недвижимости из-за растущего интернета", – сказал Алиев.

По состоянию на 16 октября 2018 года Алиеву принадлежат столичные ТЦ Мандарин Плаза, Lavina Mall и Blockbuster Mall, в том числе строящиеся ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ Лесная, ТРЦ Ипподром, а также БЦ Парус и жилой комплекс Diamond Hill.

Ранее сообщалось, что Алиев решил до конца 2018 года продать часть столичного бизнес-центра Парус для финансирования строительства сети мегамоллов.