Экспансия в регионы. Владелец Lavina Mall нацелился на все крупнейшие города Украины

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Собственник ТРЦ Lavina Mall решил выйти в регионы
Фото: Lavina Mall

Собственник ТРЦ Lavina Mall решил выйти в регионы

Бизнесмен Вагиф Алиев, инвестор и собственник ТРЦ Lavina, Blockbuster и Ocean Mall в Киеве, планирует зайти с проектами мегамоллов в крупнейшие украинские города.

Об этом он заявил в блиц-интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Мы уже знаем, в какие города пойдем. Через два года "накроем" все регионы. По одному торговому центру будем строить в каждом крупом городе", – сообщил он.

По словам бизнесмена, концепция мегамоллов в регионах будет схожа со столичной.

"Все мои проекты будут с энтертейнментом, концертными залами, с IKEA и строительными магазинами. Без этого вскоре будет очень сложно работать в торговой недвижимости из-за растущего интернета", – сказал Алиев.

По состоянию на 16 октября 2018 года Алиеву принадлежат столичные ТЦ Мандарин Плаза, Lavina Mall и Blockbuster Mall, в том числе строящиеся ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ Лесная, ТРЦ Ипподром, а также БЦ Парус и жилой комплекс Diamond Hill.

Ранее сообщалось, что Алиев решил до конца 2018 года продать часть столичного бизнес-центра Парус для финансирования строительства сети мегамоллов.

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