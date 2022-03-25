Россияне бросились скупать недвижимость в Дубае. В их числе Абрамович 25 марта, 10:59 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Olivia Harris)

Количество запросов от россиян, ищущих виллы и апартаменты в самых фешенебельных районах Дубая, стремительно растет, говорят риэлторы. Среди потенциальных покупателей — российский олигарх, владелец ФК Челси Роман Абрамович, пишет Bloomberg.

В последние недели Абрамович охотился за домом на Палм-Джумейре в Дубае, рассказали агентству источники. Это искусственный остров в форме пальмы, усеянный роскошными резиденциями.

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Все больше и больше россиян стекаются в Дубай, так как другие привилегированные юрисдикции все чаще вводят санкции и не хотят иметь дело с некоторыми россиянами.

Адвокаты российских бизнесменов говорят, что некоторые из них пытаются перевести активы в Объединенные Арабские Эмираты.

Данные специализированных авиационных сайтов свидетельствуют, что самолеты богатых россиян, в том числе Абрамовича, летали в город, однако неизвестно, кто на самом деле находился на борту. Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против Абрамовича, но ОАЭ никаких ограничений не ввел.

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В ОАЭ заняли осторожную политическую позицию, направленную на поддержание связей с Россией, что удивило западных чиновников. Государство Персидского залива воздержалось во время голосования в конце февраля в Совете Безопасности ООН за резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину, заявив, что исход голосования предрешен.

«В Дубае существует старая поговорка: когда в регионе все хорошо, у нас все хорошо, а когда кризис, у нас все очень хорошо», — прокомментировал Чираг Шах, основатель консалтинговой компании 1 International FinCentre Associates, ранее директор по стратегии и развитию бизнеса в финансовой свободной зоне Дубая.

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