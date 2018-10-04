Dragon Capital решила приобрести еще один ТЦ в Киеве – СМИ

Dragon Capital нацелилась на еще один столичный торговый центр

Инвесткомпания Dragon Capital намерена приобрести киевский торговый центр Aladdin.

Об этом рассказали три источника – топ-менеджер сети торговых центров, глава инвестиционной компании и консультант по недвижимости изданию liga.net.

Сообщается, что договор еще не подписан, но стороны уже согласовали сумму сделки – $23 млн.

Инвестиционный фонд Meyer Bergman выставил на продажу ТЦ Aladdin еще в мае. Консультантом по продаже выступила компания Cushman & Wakefield.

Арендная площадь ТЦ Aladdin - 10 571 кв. м, в нем располагаются 120 магазинов. Вакантность в Aladdin - менее 1%. Ежемесячно ТЦ посещает около 325 тыс. человек.

ТЦ Aladdin находится по соседству с ТЦ Пирамида на Позняках, который Dragon Capital купила два года назад.

"Meyer Bergman отдал предпочтение Dragon Capital, поскольку они уже проводили подобные сделки. Насколько мне известно, стороны достигли согласия, но договор еще не подписали", – сообщил глава инвестиционной компании на правах анонимности.

По его словам, среди претендентов также была одна украинская и одна иностранная компания.

"Покупка ТЦ Aladdin – это разумный шаг со стороны Dragon Capital. Управление двумя объектами в одной локации позволит скоординировать действия и не ухудшать работу ни одного из двух торговых центров. Благодаря слаженным действиям стоимость двух активов вырастет", – считает президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов.

В пресс-службе Dragon Capital сообщили, что не комментируют слухи. В компании Cushman & Wakefield от комментариев отказались, пообещав предоставить их позднее.

Dragon Capital основана в 2000 году и является одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром является гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала. Соинвесторами фонда выступают Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC.

В течение последних двух лет компания существенно нарастила портфель коммерческой недвижимости в Украине, в частности, – ТРЦ Victoria Gardens во Львове (48,2 тыс. кв. м), ТЦ Пирамида в Киеве, логистический комплекс класса А East Gate Logistic в Борисполе, логистический комплекс класса А West Gate Logistic в Стоянке, складской комплекс в Буче, бизнес-центры Прайм и Евразия в Киеве, бизнес-центр Eco Tower в Запорожье и торгово-офисный комплекс Sky Park в Виннице.

Инвесткомпания совместно с американской The Goldman Sachs Group также приобрела столичный офисный центром Горизонт Парк общей площадью 68,8 тыс. кв. м.