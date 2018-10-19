Dragon Capital разрешили купить киевский ТЦ Aladdin

Антимонопольный комитет (АМКУ) выдал разрешение инвесткомпании Dragon Capital и The Goldman Sachs Group на опосредованное приобретение контроля над Роялти-Рент, которая владеет киевским торговым центром Aladdin.

Об этом сообщили в АМКУ.

Инвестиционный фонд Meyer Bergman выставил на продажу ТЦ Aladdin еще в мае. Консультантом по продаже выступила компания Cushman & Wakefield.

Арендная площадь ТЦ Aladdin - 10 571 кв. м, в нем располагаются 120 магазинов. Вакантность в Aladdin - менее 1%. Ежемесячно ТЦ посещает около 325 тыс. человек. ТЦ Aladdin расположен рядом с ТЦ Пирамида на Позняках, который Dragon Capital купила два года назад.

Dragon Capital основана в 2000 году и является одной из крупнейших на инвестрынка Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром является гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала. Соинвесторами фонда выступают Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC.