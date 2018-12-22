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Dragon Capital разрешили купить киевский офис ликвидированного Фортуна-банка

Сегодня, 12:39
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Здание Фортуна-банка на Подоле в Киеве

Фото РБК-Украина

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital Investments Limited приобрести офисное здание бывшего Фортуна-банка в Киеве.

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited на опосредованное - через ООО Инвесткепитал (Киев) - приобретение активов в виде нежилых помещений, которые принадлежат АО Фортуна-Банк и находятся в Киеве", - говорится в сообщении АМКУ.

В январе 2017 года Национальный банк Украины признал Фортуна-банк неплатежеспособным. Финучреждение было ликвидировано.

Как уточняет Интерфакс-Украина, речь идет о покупке офисного здания Фортуна-банка по ул.Боричев Ток, 35-в в Подольском районе Киева. Согласно данным ProZorro.Продажи, объект представляет собой нежилое здание площадью почти 4 тыс. кв. м и земельный участок площадью 0,085 га.

Dragon Capital основана в 2000 году и является одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром является гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала. Соинвесторами фонда выступают Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC.

В течение последних двух лет компания существенно нарастила портфель коммерческой недвижимости в Украине, в частности, – ТРЦ Victoria Gardens во Львове (48,2 тыс. кв. м), ТЦ Пирамида в Киеве, логистический комплекс класса А East Gate Logistic в Борисполе, логистический комплекс класса А West Gate Logistic в Стоянке, складской комплекс в Буче, бизнес-центры Прайм и Евразия в Киеве, бизнес-центр Eco Tower в Запорожье и торгово-офисный комплекс Sky Park в Виннице.

Недавно Антимонопольный комитет выдал разрешение Dragon Capital и The Goldman Sachs Group на приобретение контроля над компанией Роялти-Рент, которая владеет киевским торговым центром Аладдин.

Кроме того, в октябре Dragon Capital выкупила крупнейший бизнес-парк в Киеве - Horizon Park Business Center (БЦ Горизонт Парк) площадью 69 тыс. кв. м.  Эта сделка стала крупнейшей на рынке офисной недвижимости Украины за последние десять лет.

Теги:   Фортуна-банк Dragon Capital Офис Покупка Недвижимость Банки

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