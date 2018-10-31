Dragon Capital купила крупнейший бизнес-парк в Киеве

Компания UCPIH Ltd, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению у Укрсоцбанка киевского бизнес-парка Horizon Park Business Center (БЦ Горизонт Парк) площадью 69 тыс. кв. м.

Об этом сообщила пресс-служба инвесткомпании.

Стоимость сделки не раскрывается.

В состав комплекса входят две офисные башни класса А высотой 18 и 19 этажей и 3-этажное здание, соединяющее их, по адресу ул. Амосова 12, а также 5-этажное офисное здание класса B по адресу ул. Николая Гринченко, 4-В.

В крупнейший в Киеве бизнес-парк также входит наземный, подземный и многоуровневый паркинг на свыше 1,1 мест, а также широкий перечень объектов социальной инфраструктуры.

"Мы очень рады объявить о завершении крупнейшей сделки на рынке офисной недвижимости Украины за последние десять лет, над которой наша команда работала с конца 2015 года… Эта сделка позволила нам консолидировать Horizon Park Business Center в его первоначальном виде – с 5-ю офисными зданиями общей площадью 76 412 кв. м, расположенными на участке площадью более 5,1 га в центральной части Киева", – прокомментировал управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Владимир Тимочко.

В свою очередь генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что Horizon Park станет седьмым и самым крупным объектом компании в портфеле офисной недвижимости, который был сформирован за последний год, увеличив вдвое его размер – до 160 тыс. кв. м.

"В общем с 2016 года Dragon Capital вместе со своими европейскими и американскими партнерами проинвестировали в недвижимость Украины уже $400 млн. Наши будущие инвестиционные планы будут существенно зависеть от темпа реформ в Украине и в первую очередь – в сфере правосудия и правоохранительной деятельности", – добавил он.

Dragon Capital основана в 2000 году и является одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром является гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала. Соинвесторами фонда выступают Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC.

В течение последних двух лет компания существенно нарастила портфель коммерческой недвижимости в Украине, в частности, – ТРЦ Victoria Gardens во Львове (48,2 тыс. кв. м), ТЦ Пирамида в Киеве, логистический комплекс класса А East Gate Logistic в Борисполе, логистический комплекс класса А West Gate Logistic в Стоянке, складской комплекс в Буче, бизнес-центры Прайм и Евразия в Киеве, бизнес-центр Eco Tower в Запорожье и торгово-офисный комплекс Sky Park в Виннице.

Напомним, что недавно Антимонопольный комитет выдал разрешение Dragon Capital и The Goldman Sachs Group на приобретение контроля над компанией Роялти-Рент, которая владеет киевским торговым центром Аладдин.