Dragon Capital хочет купить агентство недвижимости и строительную компанию

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Инвесткомпания нацелилась на покупку активов в строительной отрасли
Фото: Киевгорстрой

Инвесткомпания нацелилась на покупку активов в строительной отрасли

Компания Dragon Capital Investments намерена приобрести более 50% компаний Корма Девелопмент и Мартин Лофт.

Об этом говорится в материалах Антимонопольного комитета, передают Українські новини.

Компания Корма Девелопмент занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также организацией строительства зданий. Сооснователями компании являются австрийская компания Европолис и голландская компания Европолис Холдинг.

Компания Мартин Лофт является агентством недвижимости. Конечный бенефициарный собственник компании - Максим Шнипко.

Напомним, ранее инвесткомпания Dragon Capital приобрела два логистических комплекса под Киевом. Также Dragon Capital , завершила сделку по приобретению двух бизнес-центров в Киеве у БТА Банка.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве.

 

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