Скрытые резервы. Сеть Сильпо снова начнет продавать соль производства Артемсоль 14 июня, 19:14 Цей матеріал також доступний українською В сети Сильпо снова появится в продаже украинская соль (Фото:ГП Артемсоль)

Сеть супермаркетов Сильпо доставила в магазины 300 т каменной йодированной соли от предприятия Артемсоль.

«Сегодня соль по железной дороге доставили на склады сети, а в ближайшие дни она уже будет на полках», — сообщили в Сильпо.

В Сильпо напомнили, что соль от крупнейшего украинского производителя начала исчезать с полок еще в апреле из-за активных боевых действий возле рудников в Донецкой области.

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«Однако Сильпо удалось обнаружить запасы предприятия, чтобы предложить их в супермаркетах», — заявили в сети.

«Кроме фирменной соли украинского производства Сильпо в последний месяц доставило соль Kujawska и соль Solino из Польши. Также продолжаются поставки соли ТМ Sosalt из Италии. В июне Сильпо импортирует 200 т соли от производителей из Польши, Румынии, Болгарии и Турции», — заявили в компании.

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