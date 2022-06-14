Скрытые резервы. Сеть Сильпо снова начнет продавать соль производства Артемсоль
В сети Сильпо снова появится в продаже украинская соль (Фото:ГП Артемсоль)
Сеть супермаркетов Сильпо доставила в магазины 300 т каменной йодированной соли от предприятия Артемсоль.
«Сегодня соль по железной дороге доставили на склады сети, а в ближайшие дни она уже будет на полках», — сообщили в Сильпо.
В Сильпо напомнили, что соль от крупнейшего украинского производителя начала исчезать с полок еще в апреле из-за активных боевых действий возле рудников в Донецкой области.
«Однако Сильпо удалось обнаружить запасы предприятия, чтобы предложить их в супермаркетах», — заявили в сети.
«Кроме фирменной соли украинского производства Сильпо в последний месяц доставило соль Kujawska и соль Solino из Польши. Также продолжаются поставки соли ТМ Sosalt из Италии. В июне Сильпо импортирует 200 т соли от производителей из Польши, Румынии, Болгарии и Турции», — заявили в компании.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.