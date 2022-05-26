Поскольку Артемсоль остановила работу. Сеть Сильпо договорилась о поставках 200 т соли в Украину 26 мая, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Сеть Сильпо законтрактовала поставки 200 т соли в Украину (Фото:kiev.informator)

Сеть супермаркетов Сильпо договорились о поставках соли с производителями в Украине и за рубежом.

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Об этом НВ Бизнес сообщили в Fozzy Group, в которую входит сеть Сильпо.

«Нам, как и всем украинцам, болит из-за того, что предприятие Артемсоль сейчас приостановило работу из-за боевых действий в Донецкой области. Пока на нашей земле идут бои с российскими оккупантами, мы договорились о поставках соли с производителями в Украине и за рубежом. В апреле мы начали сотрудничать с одним из старейших предприятий в Европе — Дрогобычской солеварней во Львовской области. В мае мы нашли новых поставщиков в Польше, Румынии и Турции», — заявили в компании.

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В Fozzy Group заверили, что первые партии Куявской соли из Польши уже поступили в Украину. Соль из Румынии и Турции ожидается в начале и середине июня. К тому же Сильпо продолжает поставлять соль ТМ Sosalt из Италии.



Центр общественного здоровья Минздрава Украины рекомендует потреблять не более 5 г соли в сутки в целом, то есть максимум 160 г соли в месяц.

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