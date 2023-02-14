Павербанки, шоколад и презервативы. Что покупают украинцы по случаю Дня влюбленных и как изменились предпочтения за год 14 февраля, 15:10 Кроме подарков, в канун 14 февраля жители прифронтовых территорий активно покупают товары для неотложных нужд (Фото:IgorTishenko / depositphotos)

Несмотря на войну, украинцы покупают подарки своим любимым и близким на День Святого Валентина.

Как сообщает онлайн-ритейлер Rozetka, в топе покупок на день влюбленных: шоколадные наборы, алкогольные напитки (джин, ром, виски, ликеры) и презервативы. В категориях техники и электроники лидируют павербанки и смартфоны.



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Кроме подарков, в канун 14 февраля жители прифронтовых территорий в Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областях активно покупают товары для неотложных нужд: в частности, средства для мытья посуды, корма для животных, стиральные порошки, капсулы для стирки, туалетную бумагу.

Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka, отметил, что топ товаров до 14 февраля почти одинаков с прошлым годом: тот же шоколад, алкоголь, электрические зубные щетки, смартвесы, смартфоны и павербанки.

«У меня есть стойкое чувство, что украинцы не просто адаптировались. Что из-за войны мы хотим жить еще больше, дышать еще полнее, и что жажда жизни двигает нами. Безгранично благодарим наших защитников! Спасибо за то, что у нас есть наша весна», — добавил Чечеткин.