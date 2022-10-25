Время перекупщиков. Жилье дешевеет, рынок ожил — кто и почем покупает квартиры в Киеве

25 октября, 19:00
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Количество сделок купли-продажи жилья сократилось в 10 раз (Фото:dom.ria.com)

Количество сделок купли-продажи жилья сократилось в 10 раз (Фото:dom.ria.com)

Автор: Александра Некращук

Жилье дешевеет, рынок ожил — кто и почем покупает квартиры в Киеве

В середине октября двухкомнатную квартиру на Печерске в Киеве продали по цене вдвое ниже рыночной — за $45 тыс., рассказывает директор АН Брок-Риелти Дмитрий Корчев. «Покупатель нашелся за два дня», — говорит риелтор.

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Предложения по таким низким ценам появляются крайне редко, добавляет Корчев. Основная масса продавцов снизила цены на 20%. Но даже такое снижение помогло оживить рынок недвижимости в столице.

Теги:   Киев Недвижимость Цены

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