Время перекупщиков. Жилье дешевеет, рынок ожил — кто и почем покупает квартиры в Киеве 25 октября, 19:00 Эксклюзив НВ Количество сделок купли-продажи жилья сократилось в 10 раз (Фото:dom.ria.com)

Жилье дешевеет, рынок ожил — кто и почем покупает квартиры в Киеве

В середине октября двухкомнатную квартиру на Печерске в Киеве продали по цене вдвое ниже рыночной — за $45 тыс., рассказывает директор АН Брок-Риелти Дмитрий Корчев. «Покупатель нашелся за два дня», — говорит риелтор.

Видео дня

Предложения по таким низким ценам появляются крайне редко, добавляет Корчев. Основная масса продавцов снизила цены на 20%. Но даже такое снижение помогло оживить рынок недвижимости в столице.