Будут отдавать на благотворительность. Брюссель запретил супермаркетам выбрасывать непроданные продукты 22 июля, 17:10 Проект должен решить проблему дисбаланса между спросом и предложением в пищевом секторе (Фото:Thomas Le/unsplash)

Власти Брюсселя приняли решение с 2024 года обязать крупные супермаркеты передавать свои непроданные продукты благотворительным организациям.

Об этом сообщает The Mayor.



Новое постановление коснется розничных продовольственных заведений площадью более тысячи квадратных метров. Всего в эту категорию попадут более 100 супермаркетов.

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Проект должен решить проблему дисбаланса между спросом и предложением в пищевом секторе. Например, некоторые супермаркеты добровольно отдают свои непроданные продукты, если имеют договоренности с благотворительными организациями, или продают по сниженным ценам.

Сейчас супермаркеты в Брюсселе ежемесячно жертвуют чуть больше тонны пригодных для использования продуктов. С 2024 года будет введена правовая база между супермаркетами и благотворительными организациями, чтобы упростить процесс. План города заключается в создании рабочей модели, которая уменьшает отходы и улучшает распределение пищевых ресурсов между жителями. В Брюсселе 70 тысяч человек нуждаются в продовольственной помощи.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия запретила в супермаркетах тонкие пакеты для упаковки фруктов и овощей.