Британская компания решила продать торговый центр в Киеве

Британский инвестиционный фонд Meyer Bergman выставил на продажу свой единственный актив в Украине – ТЦ Аладдин в Киеве. Объект оценили в $22,5 млн.

Об этом liga.net сообщили три источника: директор торгового центра, консультант по недвижимости и инвестиционный банкир. Кроме того, информацию о поиске покупателя для ТЦ подтвердили в компании Cushman & Wakefield (ранее DTZ), которая выступает консультантом по продаже.

Арендная площадь ТЦ – 10,5 тыс. кв. м, в нем расположено 120 магазинов, говорится в пресс-релизе Cushman & Wakefield. Сейчас Аладдин заполнен на 99%. Ежемесячно ТЦ, расположенный вблизи метро Позняки, посещает около 325 тыс. человек.

Фонд Meyer Bergman стал собственником ТЦ Аладдин в 2008 году. Сумма сделки тогда составила около $40 млн, сообщил осведомленный инвестбанкир.

"Аладдин рассчитан на гигантский жилой массив, где нет жесткой конкуренции", - отметил генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко. По его мнению, фонд поступает как обычный инвестор, который покупает проекты на 5-10 лет, а затем выходит из них. Собственнику нужно было либо вкладываться в реконструкцию и развитие, либо продавать объект, отмечает Бойко.

Аладдин интересен для инвесторов, так как имеет выгодное месторасположение и позволит потенциальным покупателям увеличить его доходность, считает руководитель департамента рынков капиталов компании Cushman & Wakefiled Владимир Мысак.