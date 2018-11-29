Без отеля. Киев вернул себе землю на Андреевском спуске

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Киев забрал землю под отель на Андреевском спуске
Фото: Facebook

Киев забрал землю под отель на Андреевском спуске

Киевский городской совет расторг договор с частным предприятием Маркон на аренду земельного участка на Андреевском спуске.

За принятие соответствующего решения проголосовали 99 депутатов при минимально необходимом 61, передают Українськi Новини.

Речь идет о 0,19 га в историческом месте столицы - Андреевском спуске, 14-16.

Земельный участок находится в пределах государственного историко-культурного заповедника Древний Киев, памятника градостроительства Замковая гора - Андреевский спуск.

Законным основанием для расторжения договора стала неуплата в бюджет столицы 974,6 тыс. грн, а также несвоевременное освоение участка, строительство на котором должно было завершиться в течение трех лет с момента государственной регистрации (13 апреля 2006 года).

Кроме того, максимально допустимая высотность сооружений на участке составляет 12 м, а застройщик начал возведение здания высотой более 30 м. Таким образом, застройщик нарушил требования регулирования застройки исторической части города.

Ранее Киев начал демонтаж строительного крана на месте скандальной застройки на Андреевском спуске.

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