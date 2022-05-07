Теперь можно и оптом, но не всем. АТБ запустила прямые закупки со своих распределительных центров 7 мая, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Сеть АТБ запустила оптовые продажи (Фото:АТБ / Facebook)

Сеть АТБ запустила возможность оптовых закупок товаров — напрямую со своих распределительных центров.

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«Мы запустили возможность оптовых закупок товаров напрямую из наших распределительных центров. Для гуманитарных организаций и фондов, представительств международных и национальных гуманитарных корпусов и институций», — сообщил директор корпорации Борис Марков в Facebook.

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«На сегодняшний день мы практически полностью стабилизировали ситуацию с товарной поставкой по всей стране. Создали достаточное количество товарных остатков на складах и в магазинах», — отметил он.

В настоящее время работают около 986 магазинов АТБ и восемь распределительных центров.

Ранее Марков рассказал о потерях, которые понесла самая большая в Украине сеть супермаркетов от российской агрессии.

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