Сильпо, АТБ, Rozetka и Varus. Какие ритейл-сети продолжают работать при отсутствии электричества — онлайн-карты и адреса 17 ноября, 08:55 Эксклюзив НВ Все крупные украинские торговые сети закупают генераторы для автономной работы (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Российские террористические обстрелы украинской энергетической инфраструктуры вынудили крупнейшие торговые сети устанавливать автономное питание магазинов и точек выдачи.

Какие из них сейчас работают даже при отсутствии энергоснабжения выяснил НВ Бизнес.

Сільпо — более 50 супермаркетов

Более 50 супермаркетов сети Сильпо могут продолжать работу во время отключений электроэнергии, сообщили в компании.

Видео дня

Резервное питание получили супермаркеты в 23 населенных пунктах, преимущественно в столичном регионе, Одессе и области.

«В наших планах обеспечить более 100 супермаркетов Сильпо в 40 населенных пунктах бесперебойным источником питания. В больших городах попытаемся сделать так, чтобы хотя бы один Сильпо работал в микрорайоне», — сообщили в сети.

С актуальной картой работающих при отключении магазинов можно ознакомиться по ссылке.

АТБ — 82 торговых точки

В крупнейшей в Украине сети супермаркетов АТБ в настоящее время стационарными генераторами обеспечены 82 торговых точки, часть из них находится в процессе подключения.

«Дополнительно работают 18 генераторных передвижных станций. В общей сложности компания планирует закупить 740 генераторов. Средства уже выделены. Идет поиск, закупка и доставка генераторов в Украину», — сообщили в сети.

Rozetka — 30 точек выдачи

Онлайн-ритейлер снабдил уже более 30 точек выдачи оборудованием, которое позволяет работать независимо от наличия электроснабжения.

«Сразу после начала системных отключений мы начали оборудовать наши магазины всем необходимым для автономной работы. Компания уже обустроила более 30 точек выдачи с автономным питанием в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Буче, Броварах, Борисполе, Ирпене, Обухове и Украинке», — рассказал Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka.

Он добавил, что при отключениях электроэнергии, в частности, во время ноябрьских распродаж в Черную пятницу (с 21 по 27 ноября) физические точки онлайн-ритейлера будут работать по привычному графику.

Полный список автономных точек выдачи Rozetka можно найти по ссылке, они выделены зеленым цветом.

VARUS использует мобильные генераторы

В сети VARUS часть магазинов (сеть не предоставила более подробной информации, — ред.), где чаще всего возникают проблемы с отключениями, уже оборудована стационарными генераторами.

«Также VARUS использует мобильные генераторы, которые перемещаются между магазинами при необходимости, в зависимости от нагрузки и потока клиентов в конкретные часы», — сообщили в компании.