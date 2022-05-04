Не краденная гуманитарка, а собственный импорт. АТБ просит не удивляться продуктам без украинской маркировки 4 мая, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Продукты без маркировки на украинском языке в сети АТБ — это собственный импорт компании (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Корпорация АТБ запустила собственные прямые импортные поставки продуктов питания и товаров первой необходимости в магазины торговой сети АТБ.

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Как сообщили в компании, такое решение она приняла, учитывая недостаточное количество соответствующих предложений от украинских производителей на внутреннем рынке, обусловленное военными действиями.

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«Собственный импорт компании не имеет никакого отношения к гуманитарным поставкам соответствующих организаций и волонтерскому движению», — подчеркнули в компании.

На сегодняшний день прямые импортные поставки поступают в магазины АТБ, прежде всего, в Киевском, Одесском, Николаевском, Харьковском регионах. Это продукты из Польши, стран Балтии и Турции.

В списке продуктов и товаров собственного импорта АТБ: мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, сухие концентраты супов и каш, кондитерские изделия, чаи и т. д.

Компания планирует в дальнейшем увеличивать список импортируемых товаров и регионы поставки.

Как пояснили в корпорации АТБ, импорт товаров без указания на каждой единице продукции соответствующей маркировки на украинском языке разрешен постановлением Кабмина № 234 от 9 марта 2022 года.

Согласно постановлению, при необходимости информация о пищевом продукте предоставляется каждому потребителю по его требованию.

Ранее гендиректор АТБ Борис Марков рассказал о потерях, которые понесла самая большая в Украине сеть супермаркетов от российской агрессии.

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