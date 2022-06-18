Переселенцев — меньше, жилья — больше. Аренда квартир во Львове вернулась к довоенному периоду — цены

18 июня, 18:01
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Переселенцы все реже приезжают во Львов (Фото:ПравдаТУТ)

Переселенцы все реже приезжают во Львов (Фото:ПравдаТУТ)

Автор: Александра Некращук

Привычного туристического потока во Львове нет. Среди новых арендаторов только немногочисленные украинцы, которые бегут от войны

Если сейчас потенциальный арендатор захочет снять квартиру во Львове, ему можно предложить 20 вариантов, рассказывает НВ Бизнес местный риелтор Андрей Иващук. Еще три месяца назад ситуация была обратной — в город съезжались украинцы со всех регионов страны и готовы были платить за квартиру или дом любые деньги. Много свободного жилья и в пригороде Львова, а также в городах-курортах области. Как это обычно бывает в подобных случаях, цены на съем жилья снизились до довоенного уровня.

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Теги:   Львов Переселенцы Аренда жилья

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