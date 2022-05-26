Цены — вниз. Сколько стоит аренда жилья в Киеве и есть ли спрос — разбор 26 мая, 10:09 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Для переселенцев начинают покупать временное жилье (Фото:MaxMaslov/Depositphotos)

На одного потенциального арендатора — десятки предложений. Собственники жилья готовы снижать цены на 20−30%

Однокомнатную квартиру в новостройке, которая до войны сдавалась в аренду по 14 тыс. грн, сейчас сдают по 10 тыс. в месяц, а то и дешевле, рассказывает риелтор Светлана Рощина. Как правило, многие арендодатели, лишившиеся клиентов после начала войны, готовы предлагать жилье по сниженным ценам до конца года. Но даже за 6 тыс. грн квартиру сдать непросто — предложение в разы превышает спрос.

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Арендаторы уехали

После вторжения России в Украину многие собственники жилья отменили арендную плату в марте и апреле. Некоторые не берут ее и в мае или снизили до минимума. Директор агентства недвижимости Брок-Риелти Дмитрий Корчев говорит, что все это время арендаторы пытались понять, будут ли они и дальше снимать квартиру в столице. «Многие уехали и пока не планируют возвращаться. Доходит до того, что собственники жилья отправляют вещи арендаторов по почте и таким же образом получают ключи», — рассказывает он. Предложений выросло в несколько раз, добавляет Корчев.

Арендаторов на всех не хватает, признают все собеседники НВ Бизнес. Риелтор Анастасия Перепеляк говорит, что сейчас спрос на аренду квартир в Киеве в среднем на 60% меньше по сравнению с довоенным периодом. И заявления киевской администрации о том, что в столицу приезжает по несколько десятков тысяч человек в день не приводит к росту спросу на съем жилья. «Люди, как правило, возвращаются в свои квартиры», — уверена Перепеляк.

Переселенцы, в основном жители Мариуполя или Харькова, тоже арендуют квартиры в Киеве, добавляет Рощина. Но их немного и большинство снимают двух-трехкомнатные апартаменты по самым низким ценам. IT-специалисты, маркетологи, менеджеры среднего звена в международных компаниях, которые ранее арендовали квартиры в новостройках, сейчас работают на западе страны и пока не спешат возвращаться в столицу. Тем более, как ранее писал НВ Бизнес, цены на аренду жилья во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске уже снизились на 20−25%, а предложение постоянно увеличивается. Еще одна проблема заключается в том, что лето — традиционный период затишья для рынка недвижимости. Поэтому количество арендаторов в ближайшее время не вырастет.

Ценовые уступки

Аренда жилья в столице подешевела в среднем на 20−30%. Но некоторые арендодатели готовы к бОльшим скидкам, лишь бы найти клиентов. Например, рассказывает Рощина, на ул. Черновола (Шевченковский р-н) удалось сдать 1-комн. квартиру в старом доме за 8 тыс. грн, хотя в довоенное время она сдавалась за 12 тыс. грн в месяц.

Корчев говорит, что видел предложение о сдаче в аренду комнаты в квартире на Троещине за 1,5 тыс. грн в месяц. «Это почти даром. Даже если размер коммунальных услуг составит 1 тыс. грн в месяц, за проживание нужно платить всего 2,5 тыс. грн в месяц», — говорит он. В Киеве много предложений аренды однокомнатных квартир с неплохим ремонтом за 5−6 тыс. грн в месяц, за такие деньги еще полгода назад можно было снять только комнату. Некоторые собственники даже готовы сдавать жилье в новостройках за 7−8 тыс. грн в месяц. «Как правило, договор на такую сумму фиксируется на 3−6 месяцев. Потом плата может быть пересмотрена», — говорит Корчев.

До конца года аренда вряд ли подорожает, добавляет Перепеляк. Если военные действия завершатся, то Украине нужно будет еще год-полтора для стабилизации ситуации.

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