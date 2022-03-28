Аренда жилья в условиях войны. Как изменились цены в Киеве, Днепре, Запорожье и Одессе 28 марта, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Цены на аренду жилья в городах, которые не подвергаются массовым обстрелам, упали (Фото:PhotoMIX-Company / Pixabay)

Арендная плата за жилье в Киеве, Днепре, Запорожье, Полтаве и Одессе снизилась вдвое с начала войны.

Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, сообщает Интерфакс-Украина.

«В городах, где нет видимых или масштабных разрушений и нет массового оттока граждан, по нашим данным, стоимость аренды в наиболее востребованном сегменте 1,2-комнатных квартир площадью до 50 кв. м, в основном в кварталах советской застройки, снизилась в пределах 30−50%», — сказал он.

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По словам Питы, снижение происходит индивидуально, на основе личных договоренностей между собственником и арендатором. При этом в городах или районах, вблизи которых ведутся активные боевые действия, или которые находятся в зоне поражения вражеских обстрелов, рынка аренды, как такового не существует, он заморожен.

«Есть моральный аспект выживания, и собственники жилья в большинстве случаев снижают плату за проживание до уровня оплаты коммунальных услуг. Но в случае отключения от света, при отсутствии воды или газа речь о коммуналке вообще не идет. Все прекрасно понимают, что сейчас в таких районах вопрос выживания ключевой», — подчеркнул Пита.

Ранее НВ Бизнес писал о том, что происходило на рынке аренды недвижимости в Западной Украине в первые недели после начала российского вторжения.

АСНУ — общественная организация, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах, ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов.

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