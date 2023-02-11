Квартиры по 5−7 тысяч гривен в месяц. Аренда в Киеве стала дешевле, чем во Львове, Ужгороде, Черновцах 11 февраля, 10:40 Эксклюзив NV В Киеве сформировался рынок арендатора. Желающие снять жилье могут выбирать из десятков вариантов (Фото:designer491 / Depositphotos)

Аренда в столице за год подешевела в среднем на 30−40%, однако желающих снять жилье слишком мало. На западе страны снимать жилье теперь дороже, чем в столице

Уже два месяца не можем сдать двухкомнатную квартиру по ул. Драгоманова (Троещина) за 11 тыс. грн в месяц, рассказывает директор АН Брок-Риэлти Дмитрий Корчев. Не помогло даже снижение цены с 14 тыс. грн в месяц, добавляет эксперт. В довоенный период такое жилье сдали бы за неделю-две и оно стоило бы арендаторам 15−16 тыс. грн в месяц, без учета стоимости коммунальных услуг. Столичные арендодатели не только готовы предоставлять скидки, но и пойти на другие уступки, например сдавать жилье арендаторам с животными.

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На западе страны — во Львове, Ужгороде и Черновцах можно арендовать жилье без проблем, однако оно будет стоить дороже, чем киевское.

В Киеве сформировался рынок арендатора