Киевляне выезжают. Цены на аренду квартир во Львове и Ивано-Франковске пошли вниз 20 мая, 15:22 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Желающих арендовать квартиру на западе страны становится меньше (Фото:Maria Ziegler / Unsplash)

Арендаторы не готовы снимать первую попавшуюся квартиру втридорога. Собственникам жилья приходится снижать стоимость на 20−25%

Два месяца назад квартиры во Львове сдавались после первого же звонка, рассказывает риелтор местного агентства City Estate Владимир Заболотный. Спрос в разы превышал предложение. «Времени выбирать жилье не было, люди искали любые места, где можно жить», — говорит он. Но в начале мая переселенцы стали возвращаться домой. Это привело к снижению цен на жилье на 20−25%. Но на довоенные показатели стоимость аренды еще не вернулась.

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Пора домой

В марте и апреле цены на аренду на западе страны били рекорды. Например, отдельные одно- и двухкомнатные квартиры во Львове и даже Ивано-Франковске снимали по $1000 в месяц — таких цен в городе не было никогда. «Некоторые арендодатели повышали стоимость в два раза, и до сих пор многие из них пребывают в иллюзиях, что так будет всегда», — добавляет риелтор из Ивано-Франковска Владислав Сериков.

Но в середине апреля киевляне стали возвращаться домой. Панические настроения населения утихли после парада в Москве 9 мая, во время которого российский диктатор Владимир Путин не сказал ни слова о планируемой всеобщей мобилизации в России. Сотрудники иностранных посольств также вернулись в столицу — это стало еще одним позитивным сигналом.

«Арендаторы стали возвращаться в Киев и в другие крупные украинские города, и появились свободные квартиры», — говорит Сериков из Ивано-Франковска. Подобная ситуация наблюдается и в других городах на западе страны. Например, в Черновцах, говорит риелтор Сергей Бородач, в аренду сдается уже около 400 квартир. Во Львове предложение еще выше — около 1,8 тыс. апартаментов, и это только на профильном сайте flatfly. Жилье можно найти даже в самом спокойном городе страны — Ужгороде, рассказывает риелтор Алла Веклич.

Цены пришлось снизить

Ажиотажный спрос прошел, арендодателям пришлось снизить цены. Заболотный из Львова говорит, что жилье уже подешевело на 30%. Например, снять однокомнатную квартиру по ул. Бандеры в Галицком районе площадью 38 кв. м можно за 6 тыс. грн в месяц. Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом площадью 50 кв. м по ул. Владимира Великого во Франковском районе сдается за 15 тыс. грн в месяц.

В Черновцах появились однокомнатные квартиры по $150−200 в месяц, говорит риелтор Сергей Бородач. Однокомнатные квартиры в новостройках стартуют от $300 в месяц. В отличие от многих других городов в Украине, в Черновцах стоимость аренды жилья привязана к курсу валют, и девальвация гривни играет на руку собственникам жилья.

В Ужгороде владельцам квартир тоже пришлось умерить аппетиты — плата уже снизилась на 20−25%. Например, однокомнатную квартиру недалеко от центральной части города и с неплохим ремонтом можно снять за 7−8 тыс. грн в месяц. За эту же сумму можно найти жилье и в Ивано-Франковске.

И все же цены на аренду квартир пока не вернулись на довоенный уровень. Веклич из Ужгорода говорит, что жилье в городе по-прежнему ищут арендаторы из Луганска, Запорожья, Харькова, Сум и Одессы. «Желающих снять квартиру много», — уточняет она. Это не только переселенцы, но и сотрудники украинских компаний, которые перевозят предприятия в западные регионы страны.

Заболотный прогнозирует, что аренда во Львове может подешеветь еще не более чем на 10%. Но при условии, что в Украине не будет новой массовой волны миграции населения из-за ужесточения военных действий.

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