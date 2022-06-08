Дешевых квартир больше нет. Рынок аренды жилья в Киеве оживает — какие цены 8 июня, 12:45 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською В столице увеличилось количество свободных квартир для аренды по доступной цене (Фото:MaxMaslov / Depositphotos)

Количество желающих снять квартиру в Киеве растет. Самые дешевые предложения уже разобрали. Арендодатели все еще готовы давать скидки 20−30% от довоенных времен. Но на два-три месяца

Время перепуганных арендаторов закончилось, уверяет НВ Бизнес директор АН Брок-Риелти Дмитрий Корчев. «В Киев возвращаются жители, приезжают переселенцы», — говорит он. Столичный рынок аренды жилья активизировался. Если в апреле в Киеве было заключено около 100 сделок, то в июне будет не менее 300, прогнозирует управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. Но и это пока — очень мало. «До войны в столице ежемесячно сдавалось не менее 3 тыс. квартир», — говорит Степенко.

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Хоть предложение и значительно превышает спрос, но в столице уже пропали самые дешевые предложения. Например, квартиры в новостройках на Осокорках за 6−7 тыс. грн в месяц, которые до войны сдавались за 12−13 тыс. грн в месяц без учета стоимости коммунальных услуг. Большинство арендодателей готовы снизить цены на 20−30%, но только на два-три месяца, говорят собеседники НВ. Потом их будут пересматривать.

Рынок арендатора

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