Цены снижаются. Сколько стоит аренда квартир в Днепре и Кременчуге и кто их снимает

25 июля, 11:53
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Квартиры в Днепре и Кременчуге снимают в основном переселенцы (Фото:biz.today)

Квартиры в Днепре и Кременчуге снимают в основном переселенцы (Фото:biz.today)

Автор: Александра Некращук

Жители восточных областей, которые находятся под обстрелами, переезжают в Днепр и Кременчуг. Аренда жилья в этих городах стоит на 15−20% дороже, чем до войны

Снять квартиру в Днепре и Кременчуге можно и очень дорого, и очень дешево. Однокомнатную квартиру на ул. Рабочей в приближенном к центру районе Днепра недавно арендовали за 3,5 тыс. грн в месяц, рассказывает директор местного АН Град Наталья Бабушкина. «Но такие варианты встречаются крайне редко», — уточняет Баабушкина. Большинство арендодателей после начала войны повысили цены на аренду в Днепре и Кременчуге едва ли не в полтора раза. Спустя несколько месяцев они вынуждены были снизить их на 30−35%.

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Теги:   Беженцы Недвижимость Аренда жилья

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