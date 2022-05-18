Как наживаются на войне. Спрос на аренду квартир вырос в полтора раза — где выросли цены на съемное жилье 18 мая, 21:57 Цей матеріал також доступний українською В столице увеличилось количество свободных квартир для аренды по доступной цене (Фото:MaxMaslov / Depositphotos)

Из-за боевых действий и вынужденного переезда украинцы в полтора раза чаще ищут арендованное жилье. В Киеве и области цены упали, в Полтавской — выросли почти в два раза.

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Как свидетельствуют данные портала OLX Недвижимость, если 23 февраля арендой интересовались 1,6 млн раз, то сейчас это число выросло до 2,7 млн поисков.

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Самый большой выбор недвижимости — в Киевской области, самая низкая аренда — в Черкасской

Среди количества свободных квартир для аренды уверенно лидирует Киевская область. По сравнению с мирным временем, количество доступных помещений в регионе выросло почти вдвое. Средняя стоимость аренды в мае снизилась почти на 22% и составляет менее 9 тыс. грн в месяц.

В Днепропетровской области с начала войны количество квартир для аренды выросло почти на 11%. Несколько увеличилась и цена: за арендуемое жилье нужно платить, в среднем, более 7 тыс. грн.

Приблизительно такую же среднемесячную стоимость попросят в Ивано-Франковской и Полтавской областях, а вот в Черкасской области цена проживания в месяц обойдется в чуть больше 6 тыс. грн.

Как изменилось количество предложений и цены на аренду жилья в отдельных регионах

Инфографика: OLX

Если сравнивать цены на аренду сейчас и до 23 февраля, то в Киеве:

— месячная плата за однокомнатную снизилась на 1,5 тыс. грн и составляет почти 8 тыс. грн;

— двухкомнатную можно снять в среднем за 11,2 тыс. грн (цена упала почти на 4900 грн;

— аренда трехкомнатной обойдется в 16,4 тыс. грн (цена упала на 8 тыс. грн.).

Проще всего найти квартиру в Дарницком районе столицы, отмечается в исследовании.

А что в других регионах?

В западных регионах, учитывая спрос, цены выросли. В Ивано-Франковске помесячная аренда однокомнатной квартиры в мае стоит 8776 грн, двухкомнатная обойдется в 11 702 грн, трехкомнатная — в 17 553 грн.

В Калуше нахлынувшая после Евровидения популярность не повлияла на цену аренды. Однокомнатную квартиру в городе можно снять за 3 тыс. грн в месяц.

В Хмельницком предложения по аренде квартир более доступны, чем в других западных областях: однокомнатная квартира обойдется в 6 тыс. грн в месяц, двухкомнатная — в 8 грн, а за трехкомнатную квартиру нужно отдать, в среднем, 12 тыс. грн в месяц.

Похожие цены и в Черкассах.

В Полтаве аренда однокомнатной квартиры обойдется в 8 тыс. грн, за двухкомнатную попросят около 10 тыс. грн, трехкомнатную — 15 тыс. грн.

Снижение цены и индивидуальные условия — на что готовы пойти арендодатели

Внутренний опрос OLX среди арендодателей показал, что чаще квартиры в аренду сдают женщины в возрасте от 35 до 54 лет (около 52% респондентов).

Подавляющее большинство всех опрошенных (почти 90%) ищут будущих жильцов на профильных онлайн-площадках.

Наиболее распространенная уступка собственников квартир — снижение стоимости аренды. Уступить в цене готовы почти 49% опрошенных. Из них около половины пойдет на компромисс в 20−40%.

Еще более 33% арендодателей готовы обсуждать условия аренды индивидуально и прислушиваться к личным потребностям арендатора. Лишь 10% владельцев позволят жить в квартире большему количеству людей, с маленькими детьми или же с домашним любимцем.

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