Купить или арендовать. Как изменились цены, спрос и предложение на квартиры в Украине в мае — карта 24 мая, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Ужгород. Наибольший рост цен на аренду жилья в мае зафиксирован на Закарпатье (Фото:0312.ua)

Больше всего подорожали аренда жилья на Закарпатье и стоимость квартир для продажи в Сумах, чаще всего арендаторы ищут недвижимость в Тернопольской области, а желающих купить ее в Херсонской нет совсем.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования команды Flatfy (проект ЛУН, портала по поиску квартир), проанализировавшей рынок вторичной недвижимости (аренда и приобретение) по трем показателям — стоимость жилья, предложение и спрос. Были сравнены показатели октября 2021 года с маем 2022 года. Данные не доступны по трем регионам — Донецкой и Луганской областях, Крыму.

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АРЕНДА

Стоимость жилья для аренды

Больше всего подскочили цены в долларах за квадратный метр на аренду жилья в западных областях Украины. Лидером роста стала Закарпатская область — +225% по сравнению с довоенным временем. Далее следуют Черновицкая область с +156% и Ивано-Франковская область с +128%. Пятерку замыкают Львовская область +96% и Черкасская область +88%.

Тем не менее, цены росли не только в западном и центральном регионах Украины, но и на востоке. В Запорожской области ценник на аренду вырос на 41%, в Днепропетровской — на 34%.

Инфографика: ЛУН

Предложения жилья для аренды

А вот количество предложений жилья для аренды значительно снизилось по сравнению с октябрем 2021 года. На 90% меньше объявлений в Херсонской области (но они есть, несмотря на временную оккупацию), в Николаевской, Черкасской, Ровенской, Тернопольской областях предложение уменьшилось на 83−86%, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Кировоградской — от 72 до 79%. А вот в Черниговской области увеличилось предложение на 20%.

Инфографика: ЛУН

Спрос на жилье для аренды

Спрос на жилье на западе Украины заметно вырос. Чаще всего квартиры ищут в Тернопольской области — прирост запросов составляет 373% по сравнению с 2021 годом, +316% заинтересованности в жилье в Закарпатской области, +280% - в Хмельницкой области, +196% - в Черкасской области.

Сильнее всего спрос на арендуемое жилье упал в Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях — минус 90−93%.

Инфографика: ЛУН

ПОКУПКА

Стоимость жилья под покупку

Больше всего ценник в долларах за квадратный метр на вторичное жилье подскочил в Сумской области — +122%. Во Львовской области прирост составил +64%, в Ивано-Франковской — +58%, в Киевской — +55%. Также цены более чем на 50% выросли в Запорожской и Днепропетровской областях. Только в Харьковской области цены заметно упали — на минус 33%.

Инфографика: ЛУН

Предложения жилья под покупку

По всей Украине упал показатель предложения вторичного жилья. Меньше всего — в Днепропетровской области — минус 2%, Киевской области — минус 25% и Закарпатской области — минус 26%. Больше уменьшилось предложение в Кировоградской области — минус 92%, в Житомирской области — минус 86%, в Николаевской области — минус 85%,

Инфографика: ЛУН

Спрос на жилье под покупку

Такая же ситуация и со спросом на приобретение вторичного жилья в Украине. Больше всего он упал на востоке и юге Украины: на минус 100% в Херсонской области, на минус 94% в Николаевской области, на минус 91% в Харьковской области, на минус 86% - в Одесской и Запорожской областях.

Инфографика: ЛУН

Ранее сообщалось, что по данным портала OLX Недвижимость, спрос на аренду квартир в Украине вырос в полтора раза, а больше всего свободных квартир — в Киевском регионе.

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