Alibaba установила новый рекорд продаж

Крупный китайский интернет-ритейлер Alibaba поставил в воскресенье, 11 ноября, новый рекорд по объему продаж в свой главный торговый день в году, получивший название Дня холостяков.

Об этом пишет BBC.

За первые 85 секунд распродажи компания заработала $1 млрд, а к концу первого часа этого праздника продолжительностью в сутки доходы компании достигли почти $10 млрд.

Еще за несколько часов до конца акции Alibaba побила собственный рекорд 2017 года, составлявший $25,3 млрд.

В общей сложности покупатели потратили в этот день $30,8 млрд, что на 27% больше, чем годом ранее. В то же время это самый низкий годовой прирост за всю историю распродаж этого дня.

Отметим, что Alibaba проводит праздничные распродажи по случаю придуманного компанией Дня холостяков с 2009 года.