Что будет с ценами в этом году в Украине – Перша Шпальта

Ежегодно в начале года Национальный банк Украины (НБУ) делает прогноз относительно инфляции в стране по итогам года. И этот год не стал исключением – прогноз инфляции на уровне 8,9%.

Аналитики рынка считают этот прогноз близким к реальности, но при условии, что НБУ будет продолжать жесткую монетарную политику, удерживая высокими ставки на рынке. А также, если Украина не увидит резкой девальвации гривны.

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии, ожидает инфляцию выше прогнозов НБУ. И в качестве аргументов напоминает, что 2018 год – предвыборный, а значит можно ожидать нового повышения минимальной зарплаты и пенсий.

Кроме того, могут вновь вырасти тарифы на электроэнергию, особенно для промышленных потребителей. Многое также будет зависеть от ситуации на внешних рынках. Сейчас она достаточно благоприятна.

Особый риск от сырьевых рынков. Если упадет цена на руду и зерно, экспорт будет приносить Украине меньше прибыли, а гривна ослабнет.

В 2017 году НБУ тоже не угадал с прогнозом. С начала года центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 9,1%, но год закончился с инфляцией в 13,7%. Это даже выше так называемого коридора, который был установлен НБУ от 6 до 10%.

Эксперты подчеркивают, что доверие к прогнозам регулятора падает, а компаниям сложнее прогнозировать свои доходы и расходы.

В продолжение темы смотрите в программе специальный репортаж, где НБУ объяснит как будет бороться с высокой инфляцией в этом году.

Также в свежем выпуске программы смотрите интервью с президентом и миноритарным акционером корпорации Roshen Вячеславом Москалевским, где он расскажет о том, во что превратится одноименная фабрика в столице, которая ранее носила имя Карла Маркса.

Кроме того, в специальном репортаже программы рассказывается о том, что делать с государственными активами Украины.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.