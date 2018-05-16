"Чем тяжелее был путь, тем ценнее победа": основатель Concorde Capital о движении и вдохновении

Основатель и генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Да никаких бы советов не давал. Все, что произошло в моей жизни – опыт. Оглядываться назад стоит только за тем, чтобы извлечь опыт из той или иной ситуации. Все остальное – рефлексия.

Совет, который для меня актуален и 10 лет назад и сейчас: Не бойся пробовать. Чем больше пробуешь – тем больше вероятность успеха.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Он должен мыслить креативно, уметь трансформироваться под новые условия и вызовы рынка, легко обучаться новому. Важны лидерские качества и стремление идти вперед.

3. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

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Атлант расправил плечи Айн Рэнд. Сюжет очень напоминает развитие событий в Украине. Показательно, что книжка написана в конце 50-х, а все это до сих пор актуально.

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Митио Каку. В книге Физика невозможного сказано: «мне не единожды говорили, что в настоящей жизни приходится отказываться от невозможного и довольствоваться реальным». Мое кредо – сделать невозможное возможным!

Фильмы: смотреть фильмы времени особо нет. Но Каннский фестиваль я люблю.

4. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Когда жизнь все время происходит в движении, смартфон заменяет компьютер. Самые главные приложения – почта, мессенджеры, браузеры.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Очень важно в жизни найти свой баланс между тем, к чему у тебя есть призвание, и тем, что ты реально делаешь сегодня. Если природа задумала из желудя сделать дуб, то из него никогда не получится яблоня.

У каждого свой рецепт. Я встаю в 6 утра каждый день, вне зависимости от того, где нахожусь – дома, в командировке или на отдыхе – и иду на тренировку. Если я дома в GoodLife Park – я занимаюсь греблей в теплое время года, благо рядом канал, зимой бегаю по лесу на беговых лыжах. Спорт помогает упорядочить мысли. Кроме того, после такого заряда день проходит на одном дыхании. Вечером снять напряжение помогает баня.

6. Где искать вдохновение?

Мне кажется, просто нужно заниматься любимым делом. Тогда кайфуешь от результата своей работы. Сделал сложную сделку, которая казалась на уровне космоса – кайф. Вышел из зоны комфорта и переместился на новый уровень развития – кайф. Постоянное движение. Где движение, там жизнь и вдохновение, где топтание на одном месте и стагнация – там ничего нет – пустота.

Трекинг в горы помогает очистить сознание и выйти на новый уровень. Восхождение на Монблан и Килиманджаро – одни из ярчайших моментов для меня. Ты находишься на грани физических и эмоциональных возможностей, и тобой движет желание победы, в том числе, над собой. Чем тяжелее был путь, тем ценнее победа.