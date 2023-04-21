Это не гуманно. Новая Зеландия больше не будет экспортировать животных по морю 21 апреля, 14:20 Морской экспорт скота приносил только 0,32% экспортной выручки первичного сектора экономики (Фото:pexels/Lukas Hartmann)

Правительство Новой Зеландии приняло решение прекратить экспорт живых животных за границу морем для заботы об их благосостоянии. Дело в том, что при морских перевозках скоту приходится длительное время находиться в трюмах.

Как сообщает министерство сельского хозяйства, из-за расположения страны путь к рынкам северного полушария всегда будет длинным, что несет неизбежные проблемы для благосостояния животных.



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«На рынке, где потребители становятся все более разборчивыми в отношении этических и экологических полномочий, правительство приняло меры, чтобы гарантировать, что репутация Новой Зеландии в сфере этической торговли не будет под угрозой», — сказал министр Дэмиен О’Коннор.

Он также отметил, что морской экспорт скота приносил лишь 0,32% экспортной выручки из первичного сектора экономики (сельское хозяйство и горная промышленность). По словам министра, правительство понимает экономическую выгоду для некоторых фермеров, но должно защитить международную репутацию экономики страны.

По информации Reuters, стоимость экспорта живых животных из Новой Зеландии в 2022 году составила более $320 млн.