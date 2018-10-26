Мне кажется, что лучшим мерилом уровня сотрудничества между большим и малым бизнесом в Украине можно считать высоту заборов вокруг домов нашей «элиты». Чем выше, тем меньше надежд на сотрудничество между «малышами» и «гигантами». Мы строим вокруг себя стены вместо мостов. Мечта бизнеса по-украински – закрыть внутри компании все вопросы. Все, и только внутри.
Мы – страна антиаутсорсинга, где каждый уважающий себя бизнесмен должен построить «заборы» от рейдеров, от конкурентов, от государства. Целые армии юристов «дежурят» над реестрами, чтобы не пропустить самого главного – потери собственности или обременений. Своя служба безопасности, свой аудит, свой клининг, свои водители. Свой отдел рекламы, который в основном «креативит» так, что хочется плакать. Свой телеканал или газета. Причем, рекламу размещать только у «своих», ведь отдать конкуренту – против правил.
Мне всегда было интересно, почему Стив Джобс не додумался построить «Эппл Арену» или, в конце концов, не создал ФК «Айтишник».
Никакой специализации. Все отвечают за всё и никто ни за что.
Та же ситуация в домохозяйствах. Мы не верим врачам – в семье должен быть свой врач, если нет врача – Гугл всегда поставит правильный диагноз. Или юрист. Или электрик. Мы даже не хотим верить церкви, поэтому каждый уважающий себя, как говорят на западе Украины, «ґазда» должен построить мини-церковь – каплычку – прямо у себя на участке.
Ноль доверия – ноль взаимодействия. И это очень грустная новость для малого бизнеса.
Огромные и не очень империи забирают бизнес у тех, кто намного эффективней. Небольшое рекламное агентство или служба доставки всегда производительней скучающего 90% времени персонала корпорации.
Сколько раз я спрашивал у таких сотрудников: ребята, представьте, что это ваш личный бизнес, и вы ведете его самостоятельно, без хозяина. Это реально? Комментария практически всегда два. Первый: нам страшно, у нас не будет внешних контрактов, ведь мы без «хозяина» обречены на выживание, если уйдем в самостоятельное плавание. Второй: если бы мы все же делали такой бизнес, он всегда бы был в разы эффективнее. А в существующем «статус-кво» – зачем напрягаться, ребята? Хозяин – просто такой дурак, что просто ужас…
Мы живем в фейковой экономике, где неплохое для XIX века правило «свій до свого по своє» сегодня, в XXI веке, просто уничтожает будущее. Мы мечтаем в лучшем случае никому ничего не быть должным. Все кредиты – отдать (мы не верим банкам и до сих пор считаем капитал самым дешевым ресурсом, а кредит – самым дорогим?). И это в лучшем случае. В худшем – набрать долгов и ничего не возвращать (кредиты возвращают только трусы?).
И это бег по кругу, своего рода крысиные бега. Представьте, с 1991 года ВВП у нас практически не изменился. И грустно, что растет он на 1000 человек населения в первую очередь за счет сокращения самого населения…
Чужой успех – моя потеря. Вот формула выживаемости – каннибализировать друг друга, иначе съедят тебя. В такой системе ты можешь расти только за счет другого
«Вин-вин» здесь практически невозможен. Экономическая пирамида перевернута верх ногами. Экономика без фундамента малого бизнеса постоянно качается: вырастет сельское хозяйство – упала металлургия, пошел спрос на металлургию – упала химия и так по кругу… 27 лет.
Крупной компании переориентироваться на новые рынки, новые продукты куда сложнее, чем маленьким. Они намного гибче, эффективнее, быстрее.
В открытой экономике корпорации получают дополнительный толчок развития тогда, когда малый бизнес получит доступ к их заказам. Когда каждый занимается своим делом – круг возможностей растет! А в закрытой – тоже растет, постепенно – но не больше. Нельзя все на свете делать хорошо одному. Дайте и «малышам» заработать!
Как, например, дает расти «малышам» компания «МакДональдс». Да, та самая сеть из почти 37 тысяч заведений в 120 странах мира. Недавно к нам за кредитом в 1 миллион долларов обратилась небольшая компания, которая планирует поставлять этой сети салат. И не только продукты этот гигант закупает у «малышей». Даже логистику компания иногда отдает на аутсорс! При этом подавляющее количество заведений сети «МакДональдс» в мире – около 85% – являются «чистым» малым бизнесом и работают по франшизе.
В День независимости я часто желаю нам всем стать взаимозависимыми. Предпринимательство – это также форма взаимозависимости. И оно начинается тогда, когда появляется узкая специализация. А попробуй тут быть узкоспециализированным, когда бедному предпринимателю нужно быть и завхозом, и логистом, и бухгалтером, и кадровиком, и всем понемногу…
Что с этим делать? Проще – ничего. Можно просто ждать, когда успешные истории сотрудничества между людьми, между большим и малым бизнесом убедят украинцев во взаимной выгоде такого сотрудничества. Жизнь со временем все расставит на свои места.
А можно сеять дух предпринимательства, поддерживать его в любых проявлениях – от компенсации процентных ставок по кредитам до совместного финансирования стартапов. Известно, что предприниматель – это средний класс. Он – основа любого общества, который не просит пособия или пенсии. Он просто говорит: дайте «маленьким» заработать – и вы не узнаете свой дом, подъезд, город, страну!
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования