Мне кажется, что лучшим мерилом уровня сотрудничества между большим и малым бизнесом в Украине можно считать высоту заборов вокруг домов нашей «элиты». Чем выше, тем меньше надежд на сотрудничество между «малышами» и «гигантами». Мы строим вокруг себя стены вместо мостов. Мечта бизнеса по-украински – закрыть внутри компании все вопросы. Все, и только внутри.

Мы – страна антиаутсорсинга, где каждый уважающий себя бизнесмен должен построить «заборы» от рейдеров, от конкурентов, от государства. Целые армии юристов «дежурят» над реестрами, чтобы не пропустить самого главного – потери собственности или обременений. Своя служба безопасности, свой аудит, свой клининг, свои водители. Свой отдел рекламы, который в основном «креативит» так, что хочется плакать. Свой телеканал или газета. Причем, рекламу размещать только у «своих», ведь отдать конкуренту – против правил.

Мне всегда было интересно, почему Стив Джобс не додумался построить «Эппл Арену» или, в конце концов, не создал ФК «Айтишник».

Никакой специализации. Все отвечают за всё и никто ни за что.

Та же ситуация в домохозяйствах. Мы не верим врачам – в семье должен быть свой врач, если нет врача – Гугл всегда поставит правильный диагноз. Или юрист. Или электрик. Мы даже не хотим верить церкви, поэтому каждый уважающий себя, как говорят на западе Украины, «ґазда» должен построить мини-церковь – каплычку – прямо у себя на участке.

Ноль доверия – ноль взаимодействия. И это очень грустная новость для малого бизнеса.

Огромные и не очень империи забирают бизнес у тех, кто намного эффективней. Небольшое рекламное агентство или служба доставки всегда производительней скучающего 90% времени персонала корпорации.

Сколько раз я спрашивал у таких сотрудников: ребята, представьте, что это ваш личный бизнес, и вы ведете его самостоятельно, без хозяина. Это реально? Комментария практически всегда два. Первый: нам страшно, у нас не будет внешних контрактов, ведь мы без «хозяина» обречены на выживание, если уйдем в самостоятельное плавание. Второй: если бы мы все же делали такой бизнес, он всегда бы был в разы эффективнее. А в существующем «статус-кво» – зачем напрягаться, ребята? Хозяин – просто такой дурак, что просто ужас…

Мы живем в фейковой экономике, где неплохое для XIX века правило «свій до свого по своє» сегодня, в XXI веке, просто уничтожает будущее. Мы мечтаем в лучшем случае никому ничего не быть должным. Все кредиты – отдать (мы не верим банкам и до сих пор считаем капитал самым дешевым ресурсом, а кредит – самым дорогим?). И это в лучшем случае. В худшем – набрать долгов и ничего не возвращать (кредиты возвращают только трусы?).

И это бег по кругу, своего рода крысиные бега. Представьте, с 1991 года ВВП у нас практически не изменился. И грустно, что растет он на 1000 человек населения в первую очередь за счет сокращения самого населения…

Чужой успех – моя потеря. Вот формула выживаемости – каннибализировать друг друга, иначе съедят тебя. В такой системе ты можешь расти только за счет другого

«Вин-вин» здесь практически невозможен. Экономическая пирамида перевернута верх ногами. Экономика без фундамента малого бизнеса постоянно качается: вырастет сельское хозяйство – упала металлургия, пошел спрос на металлургию – упала химия и так по кругу… 27 лет.

Крупной компании переориентироваться на новые рынки, новые продукты куда сложнее, чем маленьким. Они намного гибче, эффективнее, быстрее.

В открытой экономике корпорации получают дополнительный толчок развития тогда, когда малый бизнес получит доступ к их заказам. Когда каждый занимается своим делом – круг возможностей растет! А в закрытой – тоже растет, постепенно – но не больше. Нельзя все на свете делать хорошо одному. Дайте и «малышам» заработать!

Как, например, дает расти «малышам» компания «МакДональдс». Да, та самая сеть из почти 37 тысяч заведений в 120 странах мира. Недавно к нам за кредитом в 1 миллион долларов обратилась небольшая компания, которая планирует поставлять этой сети салат. И не только продукты этот гигант закупает у «малышей». Даже логистику компания иногда отдает на аутсорс! При этом подавляющее количество заведений сети «МакДональдс» в мире – около 85% – являются «чистым» малым бизнесом и работают по франшизе.

В День независимости я часто желаю нам всем стать взаимозависимыми. Предпринимательство – это также форма взаимозависимости. И оно начинается тогда, когда появляется узкая специализация. А попробуй тут быть узкоспециализированным, когда бедному предпринимателю нужно быть и завхозом, и логистом, и бухгалтером, и кадровиком, и всем понемногу…

Что с этим делать? Проще – ничего. Можно просто ждать, когда успешные истории сотрудничества между людьми, между большим и малым бизнесом убедят украинцев во взаимной выгоде такого сотрудничества. Жизнь со временем все расставит на свои места.

А можно сеять дух предпринимательства, поддерживать его в любых проявлениях – от компенсации процентных ставок по кредитам до совместного финансирования стартапов. Известно, что предприниматель – это средний класс. Он – основа любого общества, который не просит пособия или пенсии. Он просто говорит: дайте «маленьким» заработать – и вы не узнаете свой дом, подъезд, город, страну!