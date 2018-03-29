Больше инвестировать в себя и учиться отдыхать с пользой: СЕО сервиса Karabas о том, что посоветовал бы себе 10 лет назад

Максим Плахтий, СЕО сервиса продажи билетов Karabas.com, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах, фильмах и музыке, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.
1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?
- Инвестировать больше в себя. Полгода жизни точно потратил бы на изучение английского языка в Британии или США.
- Не концентрироваться только на работе, а также учиться отдыхать с пользой для себя и родных. Интенсивный темп на работе не оставляет времени на досуг.
- Изучить, выбрать и следовать системе здорового образа жизни. Духовные практики, спорт, питание – то, что влияет на качество моей жизни.
2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?
Сотрудник должен быть адекватным, а именно признавать свои слабые стороны и иметь желание сделать их сильными. Он, конечно же, может чего-то не знать. Но ценно, если у него есть желание искать эффективные решения, учиться. Если же он будет замалчивать какие-то моменты, то это непременно приведет компанию к убыткам. Сотрудник может опоздать на работу, но если его неорганизованность становится системной, то это снова-таки повлечет негативные последствия для бизнеса.
Только наблюдая за реакцией на те или иные рабочие моменты работника, я и могу сделать вывод. Правильный выбор – его адекватная реакция на рабочие процессы.
3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?
© Good Wine via Facebook
Из украинских компаний – однозначно Good Wine. По моим наблюдениям, они грамотно шаг за шагом по всем направлениям отстраивают бизнес-процессы, мотивируют персонал, совершенствуют дистрибуцию и логистику, а их маркетинг создает классный имидж для компании. Согласитесь, не каждый винный магазин в стране ставит себе в одну из целей образовывать своего клиента, например, они создали свой винный фестиваль. И как результат – создавать вокруг бренда определенную культуру, которая влияет на потребителей. За созданием здоровой культуры вокруг бренда всегда классно наблюдать.
4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?
Книги
Urban Express, Кьелл Нордстрем. Автор культовой Бизнес в стиле фанк, как никто другой, раскладывает по полкам, как же будет изменятся современная экономика в режиме глобальной урбанизации.
© lidiavedenina via instagram
Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует, Ицхак Калдерон Адизес. Своего рода must для руководителя. Автор рассказывает, как менеджер должен соответствовать масштабам своей компании в разные периоды ее становления.
Фильмы
Гладиатор, Ридли Скотта. Фильм, который сколько бы я не пересматривал, всегда интересно наблюдать именно за главным героем. Есть чему поучиться мужчине.
Бесславные ублюдки, Квентина Тарантино. Здесь от самого начала до финала захватывает сюжет, драматургия. Ну, конечно, же и чувство юмора Тарантино.
Кадр из сериала Черное зеркало / © Netflix
Черное зеркало. Это целая серия фильмов, которую нельзя пропустить современному человеку. Интересная точка зрения на будущее со всеми его ноу-хау и технологическими прорывами, преимуществами и недостатками.
5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).
С первого визита в Киев и до последнего трека в альбоме I Tell A Fly – Benjamin Clementine. Его музыка создается на грани современной поп-музыки и соула, концертные шоу – просто за гранью.
6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?
Смартфон стал основным каналом коммуникации, отчасти из-за мессенджеров. Наиболее часто пользуюсь WhatsApp, Facebook и Приват 24. Без последнего сегодня мне тяжело представить ведение бизнеса.
7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?
Не зацикливать все рабочие процессы на себе, необходимо делегировать. Пренебрегая этим, мы часто изматываемся к концу рабочей недели, а вся жизнь превращается в бесконечный рабочий процесс.
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