Больше инвестировать в себя и учиться отдыхать с пользой: СЕО сервиса Karabas о том, что посоветовал бы себе 10 лет назад

Максим Плахтий, СЕО сервиса продажи билетов Karabas.com, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах, фильмах и музыке, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Инвестировать больше в себя. Полгода жизни точно потратил бы на изучение английского языка в Британии или США.

Не концентрироваться только на работе, а также учиться отдыхать с пользой для себя и родных. Интенсивный темп на работе не оставляет времени на досуг.

Изучить, выбрать и следовать системе здорового образа жизни. Духовные практики, спорт, питание – то, что влияет на качество моей жизни.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Сотрудник должен быть адекватным, а именно признавать свои слабые стороны и иметь желание сделать их сильными. Он, конечно же, может чего-то не знать. Но ценно, если у него есть желание искать эффективные решения, учиться. Если же он будет замалчивать какие-то моменты, то это непременно приведет компанию к убыткам. Сотрудник может опоздать на работу, но если его неорганизованность становится системной, то это снова-таки повлечет негативные последствия для бизнеса.

Только наблюдая за реакцией на те или иные рабочие моменты работника, я и могу сделать вывод. Правильный выбор – его адекватная реакция на рабочие процессы.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

© Good Wine via Facebook

Из украинских компаний – однозначно Good Wine. По моим наблюдениям, они грамотно шаг за шагом по всем направлениям отстраивают бизнес-процессы, мотивируют персонал, совершенствуют дистрибуцию и логистику, а их маркетинг создает классный имидж для компании. Согласитесь, не каждый винный магазин в стране ставит себе в одну из целей образовывать своего клиента, например, они создали свой винный фестиваль. И как результат – создавать вокруг бренда определенную культуру, которая влияет на потребителей. За созданием здоровой культуры вокруг бренда всегда классно наблюдать.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Книги

Urban Express, Кьелл Нордстрем. Автор культовой Бизнес в стиле фанк, как никто другой, раскладывает по полкам, как же будет изменятся современная экономика в режиме глобальной урбанизации.

© lidiavedenina via instagram

Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует, Ицхак Калдерон Адизес. Своего рода must для руководителя. Автор рассказывает, как менеджер должен соответствовать масштабам своей компании в разные периоды ее становления.

Фильмы

Гладиатор, Ридли Скотта. Фильм, который сколько бы я не пересматривал, всегда интересно наблюдать именно за главным героем. Есть чему поучиться мужчине.

Бесславные ублюдки, Квентина Тарантино. Здесь от самого начала до финала захватывает сюжет, драматургия. Ну, конечно, же и чувство юмора Тарантино.

Кадр из сериала Черное зеркало / © Netflix

Черное зеркало. Это целая серия фильмов, которую нельзя пропустить современному человеку. Интересная точка зрения на будущее со всеми его ноу-хау и технологическими прорывами, преимуществами и недостатками.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

С первого визита в Киев и до последнего трека в альбоме I Tell A Fly – Benjamin Clementine. Его музыка создается на грани современной поп-музыки и соула, концертные шоу – просто за гранью.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Смартфон стал основным каналом коммуникации, отчасти из-за мессенджеров. Наиболее часто пользуюсь WhatsApp, Facebook и Приват 24. Без последнего сегодня мне тяжело представить ведение бизнеса.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Не зацикливать все рабочие процессы на себе, необходимо делегировать. Пренебрегая этим, мы часто изматываемся к концу рабочей недели, а вся жизнь превращается в бесконечный рабочий процесс.